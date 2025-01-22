Любенович залишив Минай — що відомо

Колишній головний тренер "Миная" Желько Любенович. Фото: Facebook ФК "Минай"

Клуб Першої ліги, який ще недавно грав в УПЛ, залишився без тренера. Хто його замінить, поки що невідомо.

Ужгородський "Минай" оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Желько Любеновичем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом із Любеновичем команду залишили його асистенти - Нікола Ігнятійович, Ігор Дудник та Дмитро Бабенко.

Желько Любенович очолював "Минай" з листопада 2023 року. Він прийняв команду, коли вона посідала останнє місце в УПЛ без очевидних шансів на боротьбу. Під його керівництвом команда змогла серйозно покращити гру, і навіть претендувала на те, щоб залишитись в УПЛ. Проте, це не вдалося зробити.

"Минай" у другій частині сезону гратиме у так званій "групі вибування" Першої ліги.

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