Тен Хаг стане новим тренером Боруссії перед матчем із Шахтарем

Нурі Шахін залишився без роботи. Фото: Reuters/Heiko Becker

Дортмундська "Боруссія" звільнила Нурі Шахіна після поразки від "Болоньї" в Лізі чемпіонів з рахунком 1:2. Керівництво німецького клубу вже веде переговори з відомим наставником.

Фаворитом на цю посаду став Ерік Тен Хаг, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Результати дортмундської "Боруссії" продовжують погіршуватися. У чемпіонаті Німеччини "джмелі" опустилися на 10 місце в турнірній таблиці. Відставання від "Баварії" становить уже 20 очок. У Лізі чемпіонів дортмундці йдуть на 13 сходинці, але керівництво клубу вирішило звільнити Нурі Шахіна після поразки від "Болоньї".

Ерік Тен Хаг під час роботи в Манчестері. Фото: instagram.com/er1vg/

Тен Хаг очолить "Боруссію"

Спортивний директор дортмундців Ларс Ріккен заявив, що під керівництвом Шахіна футболісти "втратили віру в можливість досягнення спортивних цілей". Новим головним тренером "Боруссії" має стати колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг, який упродовж останніх тижнів був радником Нурі Шахіна.

У Тен Хага хороші стосунки з Маттіасом Заммером, який, як і раніше, чинить великий вплив на рішення, що ухвалюються в офісі "Боруссії". Сторони можуть підписати контракт на півтора сезону вже наприкінці нинішнього тижня.

Свій наступний матч "Боруссія" проведе 25 січня проти "Вердера" у Бундеслізі, а за чотири дні "джмелі" зіграють із донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Анатолій Трубін опинився під шквалом критики після домашньої поразки "Бенфіки" від "Барселони".

Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию "Динамо" з "Галатасараєм" у Лізі Європи.

Володимир Бражко може піти з "Динамо" й підписати контракт із клубом, де вже грає українець.

Тренер Желько Любенович зумів домогтися звільнення з українського клубу "Минай" — відомо про розірвання контракту.