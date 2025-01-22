Тен Хаг стане новим тренером Боруссії перед матчем із Шахтарем

Колишній тренер Манчестер Юнайтед очолить Боруссію Дортмунд
Дортмундська "Боруссія" звільнила Нурі Шахіна після поразки від "Болоньї" в Лізі чемпіонів з рахунком 1:2. Керівництво німецького клубу вже веде переговори з відомим наставником.
Фаворитом на цю посаду став Ерік Тен Хаг, повідомляє Mirror.
Результати дортмундської "Боруссії" продовжують погіршуватися. У чемпіонаті Німеччини "джмелі" опустилися на 10 місце в турнірній таблиці. Відставання від "Баварії" становить уже 20 очок. У Лізі чемпіонів дортмундці йдуть на 13 сходинці, але керівництво клубу вирішило звільнити Нурі Шахіна після поразки від "Болоньї".
Тен Хаг очолить "Боруссію"
Спортивний директор дортмундців Ларс Ріккен заявив, що під керівництвом Шахіна футболісти "втратили віру в можливість досягнення спортивних цілей". Новим головним тренером "Боруссії" має стати колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг, який упродовж останніх тижнів був радником Нурі Шахіна.
У Тен Хага хороші стосунки з Маттіасом Заммером, який, як і раніше, чинить великий вплив на рішення, що ухвалюються в офісі "Боруссії". Сторони можуть підписати контракт на півтора сезону вже наприкінці нинішнього тижня.
Свій наступний матч "Боруссія" проведе 25 січня проти "Вердера" у Бундеслізі, а за чотири дні "джмелі" зіграють із донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.
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