Бражко може стати одноклубником Забарного в Борнмуті — деталі

Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Київське "Динамо" може залишитись без одного зі своїх лідерів. Чутки наближають його до АПЛ.

Півзахисник збірної України та "Динамо" Володимир Бражко може стати гравцем англійського "Борнмута", пише "Динамоманія", посилаючись на турецького журналіста Ерая Гейсера.

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Бражко в "Борнмуті"

Близько місяця тому ЗМІ писали, що скаути "Борнмута" переглядають Володимира Бражка.

Півзахисник "Динамо" за короткий час став одним із лідерів київського клубу та забронював собі місце в основі збірної України.

Цього сезону Володимир Бражко провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.

За даними Transfermarkt, його ринкова вартість зараз сягає 9 мільйонів євро.

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