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Шовковський розповів, хто допоміг взяти очки з Галатасараєм

21 січня 2025 22:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шовковський про камбек Динамо в матчі з Галатасараєм у Лізі Європи
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У сьомому турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" з неймовірним камбеком в Стамбулі зіграло внічию з "Галатасараєм". Про гру можна прочитати в текстовій онлайн трансляції на порталі Новини.LIVE.

Після гри головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський висловився про результат, передає пресслужба клубу.

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За словами головного тренера "Динамо", їм протистояв сильний суперник, лідер чемпіонату Туреччини, у якого потужна атака та відпрацьовані стандартні положення.

Матч Галатасарай - Динамо
Матч "Галатасарай" — "Динамо" в Лиге Европы. Фото: Reuters

При цьому, якщо не говорити про силу опонентів, тренер киян визнав, що "Динамо" припустилося помилок на початку обох таймів, які привели до голів "Галатасарая". Над цими слабкими сторонами наставник киян обіцяв краще попрацювати.

Однією з причин необов’язкових помилок "Динамо" Шовковський назвав великий тиск трибун.

Аналізуючи матч тренер підкреслив, що результат важливий, але не завжди відображає повну картину гри. Він задоволений тим, що команда продемонструвала боротьбу до останнього.

Андрей Ярмоленко
Команда вітає Андрія Ярмоленка після голу. Фото: "Динамо"

Особливу увагу тренер надав замінам у другому таймі. Вихід Андрія Ярмоленка, який забив два м'ячі, та Олександра Піхальонка з його асистом із кутового, він також вважає важливими.

"Коли гравець, який виходить на заміну, забиває два м'ячі, це говорить про те, що заміна була вдала. І Олександр виконав подачу з кутового, після якого Ярмоленко відзначився, скоротивши рахунок. Тож обидві заміни важливі. Я повторюю своїм гравцям, і вони мають розуміти, що у нас є стартовий склад, який враховує багато моментів, об'єктивних та суб'єктивних деталей. Але наша загальна обойма складається з 28-30 гравців, і кожен у будь-який момент має бути готовий вийти на футбольне поле", — сказав Шовковський.

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футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Олександр Шовковський

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