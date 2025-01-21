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Шовковский рассказал, кто помог взять очки с Галатасараем

21 января 2025 22:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шовковский о камбэке Динамо в матче с Галатасараем в Лиге Европы
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В седьмом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" с невероятным камбэком в Стамбуле сыграло вничью с "Галатасараем". Об игре можно прочитать в текстовой онлайн-трансляции на портале Новини.LIVE.

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский высказался о результате, передает пресс-служба клуба.

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По словам главного тренера "Динамо", им противостоял сильный соперник, лидер чемпионата Турции, у которого мощная атака и отработанные стандартные положения.

Матч Галатасарай - Динамо
Матч "Галатасарай" — "Динамо" в Лиге Европы. Фото: Reuters

При этом, если не говорить о силе оппонентов, тренер киевлян признал, что "Динамо" допустило ошибки в начале обоих таймов, которые привели к голам "Галатасарая". Над этими слабыми сторонами наставник киевлян обещал лучше поработать.

Одной из причин необязательных ошибок "Динамо" Шовковский назвал серьезное давление трибун.

При этом, анализируя матч, тренер подчеркнул, что результат важен, но не всегда отражает полную картину игры. Он доволен тем, что команда продемонстрировала борьбу до последнего.

Андрей Ярмоленко
Команда поздравляет Андрея Ярмоленко после гола. Фото: "Динамо"

Особое внимание тренер уделил заменам во втором тайме. Выход Андрея Ярмоленко, который забил два мяча, и Александра Пихаленка с его ассистом из углового, он также считает важными.

"Когда игрок, который выходит на замену, забивает два мяча, это говорит о том, что замена была удачная. И Александр выполнил подачу с углового, после которого Ярмоленко отличился, сократив отставание. Так что обе замены важны. Я повторяю своим игрокам, и они должны понимать, что у нас есть стартовый состав, который учитывает много моментов, объективных и субъективных деталей. Но наша общая обойма состоит из 28-30 игроков, и каждый в любой момент должен быть готов выйти на футбольное поле", — сказал Шовковский.

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футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Александр Шовковский

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