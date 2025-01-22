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Клуб Забарного "охотится" за еще одним игроком Динамо

22 января 2025 12:18
Александр Ильющенков - Редактор
Бражко может стать одноклубником Забарного в Борнмуте — детали
Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko
Александр Ильющенков - Редактор

Киевское "Динамо" может остаться без одного из своих лидеров. Слухи приближают его к АПЛ.

Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Владимир Бражко может стать игроком английского "Борнмута", пишет "Динамомания", ссылаясь на турецкого журналиста Эрая Гейсера.

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В этом клубе, как известно, уже играет один украинец — защитник Илья Забарный. В ближайшее время к нему может присоединиться и Бражко.

Бражко в "Борнмуте"

Около месяца назад СМИ писали, что скауты "Борнмута" просматривают Владимира Бражко.

Полузащитник "Динамо" за короткое время стал одним из лидеров киевского клуба и забронировал себе место в основе сборной Украины.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас достигает 9 миллионов евро.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью "Динамо" с "Галатасараем".

Лидер атак турецкого клуба хотел устроить драку с игроком "Динамо" прямо во время матча.

Фанаты "Галатасарая" критикуют игроков после ничьи с "Динамо",

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал антигероем матча с "Барселоной".

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в 2025 году.

спорт футбол Динамо Борнмут АПЛ Владимир Бражко

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