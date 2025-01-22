Бражко может стать одноклубником Забарного в Борнмуте — детали

Клуб Забарного "охотится" за еще одним игроком Динамо
Киевское "Динамо" может остаться без одного из своих лидеров. Слухи приближают его к АПЛ.
Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Владимир Бражко может стать игроком английского "Борнмута", пишет "Динамомания", ссылаясь на турецкого журналиста Эрая Гейсера.
В этом клубе, как известно, уже играет один украинец — защитник Илья Забарный. В ближайшее время к нему может присоединиться и Бражко.
Бражко в "Борнмуте"
Около месяца назад СМИ писали, что скауты "Борнмута" просматривают Владимира Бражко.
Полузащитник "Динамо" за короткое время стал одним из лидеров киевского клуба и забронировал себе место в основе сборной Украины.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас достигает 9 миллионов евро.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью "Динамо" с "Галатасараем".
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