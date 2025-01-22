Ліверпуль обрав форварда, який замінить Салаха в наступному сезоні

Мохаммед Салах під час поєдинку. Фото: Reuters/Lee Smith

Майбутнє Мохаммеда Салаха, як і раніше, залишається невизначеним. "Ліверпуль" вже почав готуватися до можливого відходу легендарного єгиптянина.

Англійський клуб визначився з гравцем, який може стати новим бомбардиром "Енфілда", повідомляє A Bola.

Читайте також:

Вже влітку "Ліверпуль" може втратити свого провідного форварда, у якого в липні завершиться угода з клубом. Мохаммед Салах неодноразово говорив, що обговорив умови нового контракту з "червоними", однак його досі не підписано. При цьому на єгиптянина претендують як європейські гранди, так й представники Саудівської Аравії.

Хто може замінити Салаха

"Ліверпуль" обрав футболіста, яким має переїхати до Англії. "Червоні" зосередять усі сили на тому, щоб здійснити цей трансфер. Йдеться про форварда збірної Швеції Віктора Дьокереша. На футболіста "Спортинга" претендують багато клубів, проте висока ціна на гравця відлякує потенційних покупців.

Віктор Дьокереш святкує гол у фірмовому стилі. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Пропозиція "Ліверпуля" може скласти 50 млн євро і ще двох футболістів "червоних", імена яких зараз не називаються. У нинішньому сезоні Дьокереш зіграв за "Спортинг" 31 поєдинок у всіх турнірах, у яких забив 33 м'ячі та зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав виклик від небезпечного спортсмена, який може стати наступним суперником українця.

У форварда збірної України Романа Яремчука була пропозиція від італійського клубу — чому гравець її відхилив.

Футболіст "Манчестер Сіті" готується до трансферу з клубу — на нього претендує "Манчестер Юнайтед".

Дортмундська "Боруссія" відправила у відставку Нурі Шахіна і хоче його замінити відомим тренером.