Гріліш готовий перейти в Манчестер Юнайтед із Манчестер Сіті

Джек Гріліш святкує гол із партнерами по команді. Фото: Reuters/Peter Powell

Хавбек "Манчестер Сіті" Джек Гріліш хоче змінити команду, щоб отримувати більше ігрової практики. Останнім часом він дедалі частіше починає матчі на лаві запасних.

Одним із претендентів на гравця став "Манчестер Юнайтед", повідомляє Express.

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Погана форма Джека Гріліша давно є проблемою для головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, який регулярно закликає 29-річного хавбека старанніше працювати на тренуваннях. Однак у гравця є й інший варіант для реабілітації кар'єри.

Джек Гріліш (праворуч) та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Phil Noble

Куди може піти Гріліш

Контракт футболіста збірної Англії з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року, проте клуб не проти продати Джека, якщо отримає хорошу пропозицію. "Астон Вілла" зацікавлена в повернення свого колишнього гравця, "Тоттенгем" й "Ньюкасл" також стежать за ситуацією.

Але є ще один претендент на Гріліша. Хавбека хоче підписати "Манчестер Юнайтед". Головний тренер команди Рубен Аморім відчайдушно потребує посилення атаки після того, як "червоні дияволи" під його керівництвом виграли лише 5 матчів із 15.

Останнім гравцем, який перейшов з одного манчестерського клубу в інший, був аргентинець Карлос Тевес. Цей трансфер відбувся у 2009 році.

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