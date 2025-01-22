Грилиш готов перейти в Манчестер Юнайтед из Манчестер Сити

Джек Грилиш празднует гол с партнерами по команде. Фото: Reuters/Peter Powell

Хавбек "Манчестер Сити" Джек Грилиш хочет сменить команду, чтобы получать больше игровой практики. В последнее время он все чаще начинает матчи на скамейке запасных.

Одним из претендентов на игрока стал "Манчестер Юнайтед", сообщает Express.

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Бывший футболист "Астон Виллы" боролся за игровое время в течение последних нескольких месяцев и забил только один гол за "Сити" в последнем 21 матче. Плохая форма Джека Грилиша давно является проблемой для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который регулярно призывает 29-летнего хавбека усерднее работать на тренировках. Однако у игрока есть и другой вариант для реабилитации карьеры.

Джек Грилиш (справа) и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Phil Noble

Куда может уйти Грилиш

Контракт футболиста сборной Англии с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года, однако клуб не против продать Джека, если получит хорошее предложение. "Астон Вилла" заинтересована в возвращение своего бывшего игрока. "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" также следят за ситуацией.

Но есть еще один претендент на Грилиша. Хавбека хочет подписать "Манчестер Юнайтед". Главный тренер команды Рубен Аморим отчаянно нуждается в усилении атаки после того, как "красные дьяволы" под его руководством выиграли всего 5 матчей из 15.

Последним игроком, который перешел из одного манчестерского клуба в другой, был аргентинец Карлос Тевес. Этот трансфер состоялся в 2009 году.

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