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ПСЖ в историческом матче выбил Ман Сити из Лиги чемпионов

23 января 2025 07:42
Станислав Костюк - Редактор
ПСЖ сделал камбек в матче с Манчестер Сити и выбил соперника из ЛЧ
Барколя и Дуэ празднуют гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
Станислав Костюк - Редактор

В центральном матче 7 тура основного этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" во Франции сумел отыграться после того, как пропустил два гола от "Манчестер Сити". Команда Луиса Энрике сохранила шансы на плей-офф турнира. 

"Манчестер Сити" продолжил серию неудачных поединков в нынешнем сезоне, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Это противостояние назвали "битвой кошельков". Французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Сити" принадлежат богатым владельцам из Катара и Саудовской Аравии. Интригу вывел на новый уровень тот факт, что поражение в этой битве фактически означало завершение борьбы за плей-офф турнира. 

Исторический успех "ПСЖ" 

В первом тайме шла упорная борьба, зато после перерыва зрители увидели сразу шесть голов. Сначала долгое "молчание" прервал Джек Грилиш, вскоре отличился Эрлинг Холанн. Но французские футболисты не сдались, им удалось воспользоваться проблемами в обороне "Манчестер Сити". 

Преснель Кимпембе
Кимпембе, Невеш, Витинья и другие игроки "ПСЖ" после финального свистка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Дембеле, Барколя, Невеш и Рамуш забили сопернику четыре гола, что принесло "ПСЖ" победу с уверенным счетом. Французская команда записала себе в актив мячи на любой вкус, раз за разом избегая офсайдной ловушки. Украшением поединка стал гол в исполнении Жоау Невеша. 

Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш забил 4 гол. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

После этой победы "ПСЖ" оказался на 22 месте в общей турнирной таблице Лиги чемпионов при том, что в плей-офф выйдут первые 25 команд. А вот у "Манчестер Сити" как раз 25 строчка. "Горожане" не должны терять очки в следующем матче с "Брюгге", но не все будет зависеть от английской команды. Что касается "ПСЖ", то парижан еще ждет поединок со "Штуттгартом" на выезде. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик узнал возможного противника по своему следующему поединку. 

Английский "Ливерпуль" определился с кандидатурой форварда, который должен заменить в команде Мохаммеда Салаха. 

Сборная Украины по хоккею добилась исторического достижения и завоевала медаль на Универсиаде. 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити

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