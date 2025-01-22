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Сборная Украины по хоккею завоевала бронзу на Универсиаде

22 января 2025 22:46
Александр Ильющенков - Редактор
Сборная Украины по хоккею победила США и завоевала бронзу Универсиады — детали
Студенческая сборная Украины по хоккею. Фото: КФВС МОН Украины
Александр Ильющенков - Редактор

Украинские спортсмены провели очень удачную Универсиаду, завоевав множество медалей. Не стали исключением и хоккеисты.

Сборная Украины по хоккею завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2025, сообщает ФХУ.

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В матче за третье место украинские хоккеисты неожиданно обыграли сборную США со счетом 5:3. Эта бронза стала первой медалью сборной за 24 года.

Как сыграли Украина и США

Сборная Украины попала в плей-офф с четвертого места. В первом стыковом матче она обыграла чехов, а уже в полуфинале уступила Словакии.

Матч с США получился боевым, украинцы открыли счет уже на второй минуте. Американцы практически сразу его сравняли.

Спустя 5 минут Украина снова вышла вперед, и именно так закончился первый период. На старте второго периода украинцы увеличили отрыв, но США одну шайбу отыграли.

Счет 5:3, с которым и завершился поединок, был установлен на старте последнего периода.

Шайбы на счету Портного, Круглякова (дважды), Целогородцева и Кривоножкина.

Напомним, украинский боксер Александр Усик вновь выйдет на ринг в конце 2025 года.

Английский "Ливерпуль" ищет замену для Мохамеда Салаха.

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук отказался от перехода в клуб Серии А, потому что ждет лучших предложений.

спорт Хоккей Сборная Украины по хоккею медаль Универсиада

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