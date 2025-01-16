Українці Меркушина та Супрун виграли золото на Універсіаді-2025

Українські біатлоністи виграли золото на Універсіаді-2025
В Турині на Універсіаді успішно себе показують українські біатлоністи. Команда виграла вже другу золоту медаль.
Другу нагороду найвищого ґатунку здобули Олександра Меркушина та Сергій Супрун в одиночній змішаній естафеті, повідомив портал "Суспільне Спорт".
Золота медаль Меркушиної та Супруна
Меркушина бігла перший етап й протрималась серед лідерів весь свій відрізок. До того ж 20-річна біатлоністка на обох вогневих рубежах використала по два додаткові патрони.
Супрун на двох рубежах зробив один промах та підняв команду з третього на другу позицію.
Меркушина на своєму наступному етапі вперше вийшла на першу позицію та збільшила перевагу в до 42 секунд. Потім Супрун на своєму заключному етапі не втратив перевагу і фінішував першим.
Універсіада-2025. Одиночна змішана естафета
- Україна (0+8) 39:52.5
- Чехія (1+4) +16.7
- Польща (1+9) +23.2
У перший змагальний день Богдан Борковський виграв коротку індивідуальну гонку.
Також "бронзову" медаль у короткій індивідуальній гонці виграла Дарина Чалик.
Зазначимо, що у загальному заліку Універсіади-2025 збірна України посідає шосту позицію.
Нагадаємо, у збірній України вважають, що Михайла Мудрика підставили у справі про допінг.
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