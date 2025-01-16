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Українські біатлоністи виграли золото на Універсіаді-2025

16 січня 2025 14:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Українці Меркушина та Супрун виграли золото на Універсіаді-2025
Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Турині на Універсіаді успішно себе показують українські біатлоністи. Команда виграла вже другу золоту медаль.

Другу нагороду найвищого ґатунку здобули Олександра Меркушина та Сергій Супрун в одиночній змішаній естафеті, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Меркушина бігла перший етап й протрималась серед лідерів весь свій відрізок. До того ж 20-річна біатлоністка на обох вогневих рубежах використала по два додаткові патрони.

Супрун на двох рубежах зробив один промах та підняв команду з третього на другу позицію.

Меркушина на своєму наступному етапі вперше вийшла на першу позицію та збільшила перевагу в до 42 секунд. Потім Супрун на своєму заключному етапі не втратив перевагу і фінішував першим.

Універсіада-2025. Одиночна змішана естафета

  1. Україна (0+8) 39:52.5
  2. Чехія (1+4) +16.7
  3. Польща (1+9) +23.2

У перший змагальний день Богдан Борковський виграв коротку індивідуальну гонку.

Також "бронзову" медаль у короткій індивідуальній гонці виграла Дарина Чалик.

Зазначимо, що у загальному заліку Універсіади-2025 збірна України посідає шосту позицію.

Нагадаємо, у збірній України вважають, що Михайла Мудрика підставили у справі про допінг.

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Біатлон Збірна України з біатлону Універсіада Олександра Меркушина Сергій Супрун

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