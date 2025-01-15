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Україна здобула перший подіум цього сезону в Кубку IBU

15 січня 2025 17:23
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Меркушина принесла Україні бронзу на етапі Кубка IBU в Орсблії
Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Орсбліє, що в Словаччині, проходить етап Кубка IBU. На етапах цієї серії команди представлені другими складами з біатлоністів, які не можуть потрапити на Кубок світу.

Збірна України В завоювала свою першу медаль цього сезону, повідомило "Суспільне Спорт".

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Анастасия Меркушина
Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Перша медаль України

В Орсбліє пройшла коротка індивідуальна гонка, де бронзову медаль виграла досвідчена Анастасія Меркушина.

Зазначимо, що біатлоністка, яка починала сезон в команді А, закрила всі 20 мішеней. Вона поступилася лише норвежці Каролін Ердаль та француженці Вольдія Гальмас.

Також для Меркушиної це був перший подіум з сезону 2022/2023 років, коли вона стала чемпіонкою Європи у спринті.

Цікаво, що для Меркушиної цей результат є найкращим у сезоні. Раніше її топовим результатом цього сезону було 22-ге місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Арбері.

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Біатлон Збірна України з біатлону Анастасия Меркушина Кубок IBU IBU

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