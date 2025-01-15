Меркушина принесла Україні бронзу на етапі Кубка IBU в Орсблії

Україна здобула перший подіум цього сезону в Кубку IBU
В Орсбліє, що в Словаччині, проходить етап Кубка IBU. На етапах цієї серії команди представлені другими складами з біатлоністів, які не можуть потрапити на Кубок світу.
Збірна України В завоювала свою першу медаль цього сезону, повідомило "Суспільне Спорт".
Перша медаль України
В Орсбліє пройшла коротка індивідуальна гонка, де бронзову медаль виграла досвідчена Анастасія Меркушина.
Зазначимо, що біатлоністка, яка починала сезон в команді А, закрила всі 20 мішеней. Вона поступилася лише норвежці Каролін Ердаль та француженці Вольдія Гальмас.
Також для Меркушиної це був перший подіум з сезону 2022/2023 років, коли вона стала чемпіонкою Європи у спринті.
Цікаво, що для Меркушиної цей результат є найкращим у сезоні. Раніше її топовим результатом цього сезону було 22-ге місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Арбері.
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