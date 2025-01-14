Дмитро Підручний здобув унікальну нагороду на Кубку світу з біатлону

Підручний першим з українців отримав важливу нагороду в біатлоні
Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний провів чудовий етап Кубка світу в німецькому Обергофі. Українець завершив дві гонки в ТОП-10.
За це Підручний отримав нагороду, яку до нього українці не отримували, повідомило "Суспільне Спорт".
Підручний став першим з українців
На етапі Кубка світу в Обергофі Підручний став четвертим у спринтерській гонці та шостим у перс’юті.
Завдяки цьому показнику Дмитра номінували на нагороду кращому біатлоністу тижня. Цього сезону таку ж номінацію отримував Віталій Мандзин після етапу в фінському Контіолахті, але він залишився без "призу".
За підсумками минулого тижня Підручний все ж таки виграв цю нагороду. Раніше українці її ніколи не здобували.
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