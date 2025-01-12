У Обергофі відбулась змішана естафета на КС з біатлону — як виступила Україна

Україна невдало провела естафету на КС з біатлону
Біатлонний сезон продовжується. У Німеччині проходить черговий етап Кубка світу.
Збірна України взяла участь у класичній змішаній естафеті, яка відбулась у рамках четвертого етапу Кубка світу у німецькому Обергофі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Гонка вийшла не надто вдалою. У першу чергу, через стрільбу.
На якому місці Україна
У складі збірної України естафету бігли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко.
Усього в естафеті взяли участь 23 збірні. Україна у підсумку посіла дев'яте місце.
Проблеми зі стрільбою були у Віталія Мандзина, невдало себе показала на дистанції Олена Городна.
Перемогу у гонці здобула Швеція, друге місце посіла Франція, третє — Норвегія.
Нагадаємо, напередодні Дмитро Підручний провів вдалу для себе гонку переслідування.
Українки у гонці переслідування не змогли досягти високих результатів.
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