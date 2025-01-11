У Обергофі відбулася гонка переслідування — як виступили українки

Українська біатлоністка Христина Дмитренко під час змагань. Фото: instagram.com/kristi_dmit

У німецькому Обергофі продовжується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні, 11 січня, настала черга гонок переслідування.

Українські біатлоністки провалили свою гонку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Усього мали стартувати три біатлоністки — Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Однак, пізніше стало відомо, що Джима гонку пропустить.

Результати жіночої гонки переслідування. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як виступили українки

У підсумку Христина Дмитренко зайняла 30 місце. А Дарина Чалик, на жаль, достроково закінчила змагання — її зняли як "колову".

Перемогу у гонці переслідування святкувала французька біатлоністка Лу Жанмонно. Друге місце посіла норвежка Марен Кіркейде, третє — шведка Ельвіра Еберг.

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