У Обергофі відбулася гонка переслідування — як виступили українки

Українські біатлоністки шокували виступом на Кубку світу
У німецькому Обергофі продовжується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні, 11 січня, настала черга гонок переслідування.
Українські біатлоністки провалили свою гонку, повідомляє портал Новини.LIVE.
Усього мали стартувати три біатлоністки — Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Однак, пізніше стало відомо, що Джима гонку пропустить.
Як виступили українки
У підсумку Христина Дмитренко зайняла 30 місце. А Дарина Чалик, на жаль, достроково закінчила змагання — її зняли як "колову".
Перемогу у гонці переслідування святкувала французька біатлоністка Лу Жанмонно. Друге місце посіла норвежка Марен Кіркейде, третє — шведка Ельвіра Еберг.
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