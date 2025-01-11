В Оберхофе состоялась гонка преследования — как выступили украинки

Украинские биатлонистки шокировали выступлением на Кубке мира
В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 11 января, настал черед гонок преследования.
Украинские биатлонистки провалили свою гонку, сообщает портал Новини.LIVE.
Всего должны были стартовать три биатлонистки — Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык. Однако позже стало известно, что Джима гонку пропустит.
Как выступили украинки
В итоге Кристина Дмитренко заняла 30 место. А Дарина Чалык, к сожалению, досрочно закончила соревнования — ее сняли как "круговую".
Победу в гонке преследования праздновала французская биатлонистка Лу Жанмонно. Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, третье — шведка Эльвира Эберг.
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