В Оберхофе состоялась гонка преследования — как выступили украинки

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко во время соревнований. Фото: instagram.com/kristi_dmit

В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 11 января, настал черед гонок преследования.

Украинские биатлонистки провалили свою гонку, сообщает портал Новини.LIVE.

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Всего должны были стартовать три биатлонистки — Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык. Однако позже стало известно, что Джима гонку пропустит.

Результаты женской гонки преследования. Фото: скриншот с сайта biathlon.com.ua

Как выступили украинки

В итоге Кристина Дмитренко заняла 30 место. А Дарина Чалык, к сожалению, досрочно закончила соревнования — ее сняли как "круговую".

Победу в гонке преследования праздновала французская биатлонистка Лу Жанмонно. Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, третье — шведка Эльвира Эберг.

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