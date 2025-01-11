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Долю Підручного на КС з біатлону вирішили кілька секунд

11 січня 2025 17:48
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українські біатлоністи пробігли гонку переслідування в Обергофі — яке місце зайняв Підручний
Український біатлоніст Дмитро Підручний. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У німецькому Обергофі продовжується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Свою гонку переслідування тепер пробігли чоловіки.

На старт гонки вийшли троє українців — Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Найкращим серед українців став Дмитро Підручний. Втім, Мандзин та Лесюк також показали непогані для себе результати.

Результати чоловічої гонки переслідування
Результати чоловічої гонки переслідування в Обергофі. Фото: biathlon.com.ua

Які місця зайняли українці

Лідер збірної України Дмитро Підручний вдруге поспіль потрапив на квіткову церемонію. Він посів шосте місце. Відставання від третього місця склало лише шість секунд. 

Віталій Мандзин закінчив гонку на 20 позиції, Тарас Лесюк фінішував 34-м. 

Раніше свою гонку переслідування пробігли жінки. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка поcіла 30 позицію. 

Нагадаємо, стало відомо, як закінчився перший бій Альони Рассохіної після кількарічної перерви.

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спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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