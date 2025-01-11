Українські біатлоністи пробігли гонку переслідування в Обергофі — яке місце зайняв Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

У німецькому Обергофі продовжується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Свою гонку переслідування тепер пробігли чоловіки.

На старт гонки вийшли троє українців — Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати чоловічої гонки переслідування в Обергофі. Фото: biathlon.com.ua

Які місця зайняли українці

Лідер збірної України Дмитро Підручний вдруге поспіль потрапив на квіткову церемонію. Він посів шосте місце. Відставання від третього місця склало лише шість секунд.

Віталій Мандзин закінчив гонку на 20 позиції, Тарас Лесюк фінішував 34-м.

Раніше свою гонку переслідування пробігли жінки. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка поcіла 30 позицію.

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