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Судьбу Пидручного на КМ по биатлону решили несколько секунд

11 января 2025 17:48
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Украинские биатлонисты пробежали гонку преследования в Оберхофе — какое место занял Пидручный
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Свою гонку преследования теперь пробежали мужчины.

На старт гонки вышли трое украинцев — Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный. Впрочем, Мандзин и Лесюк также показали неплохие для себя результаты.

Результаты мужской гонки преследования
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе. Фото: biathlon.com.ua

Какие места заняли украинцы

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный второй раз подряд попал на цветочную церемонию. Он занял шестое место. Отставание от третьего места составило лишь шесть секунд.

Виталий Мандзин закончил гонку на 20 позиции, Тарас Лесюк финишировал 34-м.

Ранее свою гонку преследования пробежали женщины. Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко, которая заняла 30 позицию.

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спорт Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону

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18:20 Защитник Змеиного признался в любви после освобождения из плена

18:15 Джонсон бранно высказался в сторону Путина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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