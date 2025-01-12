В Оберхофе состоялась смешанная эстафета на КМ по биатлону — как выступила Украина

Украина неудачно провела эстафету на КМ по биатлону
Биатлонный сезон продолжается. В Германии проходит очередной этап Кубка мира.
Сборная Украины приняла участие в классической смешанной эстафете, которая состоялась в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает портал Новини.LIVE.
Гонка получилась не слишком удачной. В первую очередь, из-за стрельбы.
На каком месте Украина
В составе сборной Украины эстафету бежали Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Елена Городна и Кристина Дмитренко.
Всего в эстафете приняли участие 23 сборные. Украина в итоге заняла девятое место.
Проблемы со стрельбой были у Виталия Мандзина, неудачно себя показала на дистанции Елена Городна.
Победу в гонке одержала Швеция, второе место заняла Франция, третье — Норвегия.
Напомним, накануне Дмитрий Пидручный провел удачную для себя гонку преследования.
Украинки в гонке преследования не смогли достичь высоких результатов.
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