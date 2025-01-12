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Украина неудачно провела эстафету на КМ по биатлону

12 января 2025 17:55
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Оберхофе состоялась смешанная эстафета на КМ по биатлону — как выступила Украина
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Биатлонный сезон продолжается. В Германии проходит очередной этап Кубка мира.

Сборная Украины приняла участие в классической смешанной эстафете, которая состоялась в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Гонка получилась не слишком удачной. В первую очередь, из-за стрельбы.

Результаты смешанной эстафеты
Результаты смешанной эстафеты. Фото: скриншот с сайта biathlon.com.ua

На каком месте Украина

В составе сборной Украины эстафету бежали Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Елена Городна и Кристина Дмитренко.

Всего в эстафете приняли участие 23 сборные. Украина в итоге заняла девятое место.

Проблемы со стрельбой были у Виталия Мандзина, неудачно себя показала на дистанции Елена Городна.

Победу в гонке одержала Швеция, второе место заняла Франция, третье — Норвегия.

Напомним, накануне Дмитрий Пидручный провел удачную для себя гонку преследования.

Украинки в гонке преследования не смогли достичь высоких результатов.

спорт Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Кристина Дмитренко Кубок мира по биатлону

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18:21 Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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