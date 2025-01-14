Дмитрий Пидручный получил уникальную награду на Кубке мира по биатлону

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный провел великолепный этап Кубка мира в немецком Оберхофе. Украинец завершил две гонки в Топ-10.

За это Пидручный получил награду, которую до него украинцы не получали, сообщило "Суспільне Спорт".

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Дмитрий Пидручный на дистанции. Фото: biathlon.com.ua

Пидручный стал первым из украинцев

На этапе Кубка мира в Оберхофе Пидручный стал четвертым в спринтерской гонке и шестым в персьюте.

Благодаря этому показателю Дмитрия номинировали на награду лучшему биатлонисту недели. В этом сезоне такую же номинацию получал Виталий Мандзин после этапа в финском Контиолахти, но он остался без "приза".

По итогам прошлой недели Пидручный все же выиграл эту награду. Ранее украинцы ее никогда не получали.

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