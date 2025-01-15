Меркушина принесла Украине бронзу на этапе Кубка IBU в Орсблии

Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В Орсблие (Словакия) проходит этап Кубка IBU. На этапах этой серии команды представлены вторыми составами из биатлонистов, которые не могут попасть на Кубок мира.

Сборная Украины B завоевала свою первую медаль этого сезона, сообщило "Суспільне Спорт".

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Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Первая медаль Украины

В Орсблие прошла короткая индивидуальная гонка, где бронзовую медаль выиграла опытная Анастасия Меркушина.

Отметим, что биатлонистка, которая начинала сезон в команде А, закрыла все 20 мишеней. Она уступила лишь норвежке Каролин Эрдаль и француженке Вольдии Гальмас.

Также для Меркушиной это был первый подиум с сезона 2022/2023 годов, когда она стала чемпионкой Европы в спринте.

Примечательно, что для Меркушиной этот результат является лучшим в сезоне. Ранее ее топовым результатом этого сезона было 22-е место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Арбере.

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