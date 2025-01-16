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Украинские биатлонисты выиграли золото на Универсиаде-2025

16 января 2025 14:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украинцы Меркушина и Супрун выиграли золото на Универсиаде-2025
Александра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Турине на Универсиаде успешно себя показывают украинские биатлонисты. Команда выиграла уже вторую золотую медаль.

Вторую награду высшей пробы завоевали Александра Меркушина и Сергей Супрун в одиночной смешанной эстафете, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Меркушина бежала первый этап и продержалась среди лидеров весь свой отрезок. К тому же 20-летняя биатлонистка на обоих огневых рубежах использовала по два дополнительных патрона.

Супрун на двух рубежах сделал один промах и поднял команду с третьего на вторую позицию.

Меркушина на своем следующем этапе впервые вышла на первую позицию и увеличила преимущество до 42 секунд. Затем Супрун на своем заключительном этапе не упустил преимущество и финишировал первым.

Универсиада-2025. Одиночная смешанная эстафета

  1. Украина (0+8) 39:52.5
  2. Чехия (1+4) +16.7
  3. Польша (1+9) +23.2

В первый соревновательный день Богдан Борковский выиграл короткую индивидуальную гонку.

Также "бронзовую" медаль в короткой индивидуальной гонке выиграла Дарья Чалык.

Отметим, что в общем зачете Универсиады-2025 сборная Украины занимает шестую позицию.

Напомним, в сборной Украины считают, что Михаила Мудрика подставили в деле о допинге.

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Биатлон Сборная Украины по биатлону Универсиада Александра Меркушина Сергей Супрун

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15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

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