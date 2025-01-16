Украинцы Меркушина и Супрун выиграли золото на Универсиаде-2025

Украинские биатлонисты выиграли золото на Универсиаде-2025
В Турине на Универсиаде успешно себя показывают украинские биатлонисты. Команда выиграла уже вторую золотую медаль.
Вторую награду высшей пробы завоевали Александра Меркушина и Сергей Супрун в одиночной смешанной эстафете, сообщил портал "Суспільне Спорт".
Золотая медаль Меркушиной и Супруна
Меркушина бежала первый этап и продержалась среди лидеров весь свой отрезок. К тому же 20-летняя биатлонистка на обоих огневых рубежах использовала по два дополнительных патрона.
Супрун на двух рубежах сделал один промах и поднял команду с третьего на вторую позицию.
Меркушина на своем следующем этапе впервые вышла на первую позицию и увеличила преимущество до 42 секунд. Затем Супрун на своем заключительном этапе не упустил преимущество и финишировал первым.
Универсиада-2025. Одиночная смешанная эстафета
- Украина (0+8) 39:52.5
- Чехия (1+4) +16.7
- Польша (1+9) +23.2
В первый соревновательный день Богдан Борковский выиграл короткую индивидуальную гонку.
Также "бронзовую" медаль в короткой индивидуальной гонке выиграла Дарья Чалык.
Отметим, что в общем зачете Универсиады-2025 сборная Украины занимает шестую позицию.
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