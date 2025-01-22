Збірна України з хокею перемогла США та здобула бронзу Універсіади — деталі

Студентська збірна України з хокею. Фото: КФВС МОН України

Українські спортсмени провели дуже вдалу Універсіаду, здобувши безліч медалей. Не виключенням стали й хокеїсти.

Збірна України з хокею здобула бронзову медаль на Універсіаді-2025, повідомляє ФХУ.

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У матчі за третє місце українські хокеїсти несподівано обіграли збірну США з рахунком 5:3. Ця бронза стала першою медаллю збірної за 24 роки.

Як зіграли Україна та США

Збірна України потрапила до плей-оф з четвертого місця. У першому стиковому матчі вона обіграла чехів, а вже у півфіналі поступилася Словаччині.

Матч з США вийшов бойовим, українці відкрили рахунок вже на другій хвилині. Американці практично відразу його зрівняли.

Через 5 хвилин Україна знову вийшла вперед, і саме так закінчився перший період. На старті другого періоду українці збільшили відрив, але США одну шайбу відіграли.

Рахунок 5:3, з яким і завершився поєдинок, було встановлено на старті останнього періоду.

Шайби на рахунку Портного, Круглякова (двічі), Целогородцева та Кривоножкіна.

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