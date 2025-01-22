Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер обыграл главную "сенсацию" ЛЧ — детали arrow

Шахтер обыграл главную "сенсацию" ЛЧ — детали

22 января 2025 22:03
Александр Ильющенков - Редактор
Шахтер Брест — как сыграли и кто победил
Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков во время матча с "Брестом". Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор

Очередной тур общего этапа Лиги чемпионов подходит к завершению. Он оказался очень удачным для украинского клуба.

Донецкий "Шахтер" уверенно победил "Брест" и приблизился к зоне стыковых матчей, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч проходил на немецкой "Велтинс Арене". Он полностью прошел "под диктовку" украинского клуба.

 

Как сыграли "Шахтер" и "Брест"

Свой первый мяч "Шахтер" забил уже на 18 минуте, отличился бразильский легионер Кевин. На 37 минуте счет удвоил Георгий Судаков, который уверенно реализовал пенальти.

Первый тайм закончился со счетом 2:0, во втором "Брест" не смог ничего противопоставить "горнякам", которые явно поймали кураж. Таким образом, новички ЛЧ, уже успевшие удивить футбольную Европу, "выпали" из зоны 1/8 финала.

В итоге хԌ "Шахтера" составил 1.95, в то время как у "Бреста" он не дотянул даже до 0.5. Французский клуб за весь матч нанес по воротам Дмитрия Ризныка 10 ударов, лишь 4 из которых были в створ.

Напомним, украинский боксер Александр Усик может провести очередной бой в конце 2025 года.

Английский "Ливерпуль" ищет игрока, который может заменить лидера команды Мохамеда Салаха.

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш может перейти к врагам "горожан".

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук отказался от перехода в клуб Серии А.  

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:38 Экс-чиновника Минобороны забрали в СИЗО — в чем подозревают

23:36 ЕС выделит Украине 35 млрд евро финпомощи в 2025 году

23:27 Зеленский ответил, когда будут выборы в Украине

23:26 Трамп показал журналистам прощальное письмо от Байдена

23:22 Зеленский ответил, почему не будет мобилизовать 18-летних — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:08 Трамп пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну

22:57 Должен ли 30-летний студент проходить БОВП в вузе

22:57 Всемирный экономический форум в Украине — прогноз Корниенко

22:46 Суд отправил под стражу экс-командира 155-й бригады ВСУ

22:14 Серия взрывов в Запорожье — в одном из районов пожар

23:38 Экс-чиновника Минобороны забрали в СИЗО — в чем подозревают

23:36 ЕС выделит Украине 35 млрд евро финпомощи в 2025 году

23:27 Зеленский ответил, когда будут выборы в Украине

23:26 Трамп показал журналистам прощальное письмо от Байдена

23:22 Зеленский ответил, почему не будет мобилизовать 18-летних — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:08 Трамп пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну

22:57 Должен ли 30-летний студент проходить БОВП в вузе

22:57 Всемирный экономический форум в Украине — прогноз Корниенко

22:46 Суд отправил под стражу экс-командира 155-й бригады ВСУ

22:14 Серия взрывов в Запорожье — в одном из районов пожар

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать