Шахтер Брест — как сыграли и кто победил

Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков во время матча с "Брестом". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Очередной тур общего этапа Лиги чемпионов подходит к завершению. Он оказался очень удачным для украинского клуба.

Донецкий "Шахтер" уверенно победил "Брест" и приблизился к зоне стыковых матчей, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч проходил на немецкой "Велтинс Арене". Он полностью прошел "под диктовку" украинского клуба.

Как сыграли "Шахтер" и "Брест"

Свой первый мяч "Шахтер" забил уже на 18 минуте, отличился бразильский легионер Кевин. На 37 минуте счет удвоил Георгий Судаков, который уверенно реализовал пенальти.

Первый тайм закончился со счетом 2:0, во втором "Брест" не смог ничего противопоставить "горнякам", которые явно поймали кураж. Таким образом, новички ЛЧ, уже успевшие удивить футбольную Европу, "выпали" из зоны 1/8 финала.

В итоге хԌ "Шахтера" составил 1.95, в то время как у "Бреста" он не дотянул даже до 0.5. Французский клуб за весь матч нанес по воротам Дмитрия Ризныка 10 ударов, лишь 4 из которых были в створ.

Напомним, украинский боксер Александр Усик может провести очередной бой в конце 2025 года.

Английский "Ливерпуль" ищет игрока, который может заменить лидера команды Мохамеда Салаха.

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш может перейти к врагам "горожан".

Форвард сборной Украины и "Олимпиакоса" Роман Яремчук отказался от перехода в клуб Серии А.