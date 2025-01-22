Шахтар Брест — підсумки першого тайму в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

У Лізі чемпіонів продовжується черговий тур загального етапу. Сьогодні грає український клуб.

Донецький "Шахтар" після першого тайму виграє у французького "Бреста" з рахунком 2:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перший тайм матчу "Шахтар" — "Брест"

Рахунок матчу було відкрито на 18 хвилині. М'яч забив вінгер "гірників" Кевін. На 37 хвилині Георгій Судаков збільшив різницю, забивши пенальті.

"Шахтар" за перший тайм завдав по воротам "Бреста" сім ударів, три з них — у площину воріт. "Брест" бив тричі, два удари були в площину. Проте, серйозних небезпечних моментів французи практично не мали.

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