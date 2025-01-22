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Шахтар зіграє в атакувальний футбол — склад на матч із Брестом

22 січня 2025 18:38
Станіслав Костюк - Редактор
Шахтар — Брест — стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" продовжує боротися за путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Українській команді не можна втрачати очки в матчі з французьким "Брестом".

Тренери обох команд уже визначилися з основними складами на гру, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 

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У середу, 22 січня, "Шахтар" прийме "Брест" на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Німеччині. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Французька команда є фаворитом перед стартом протистояння.

Микола Матвієнко
Захисник Микола Матвієнко на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" посідає 28 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Гірникам" необхідно піднятися на три позиції, щоб претендувати на вихід у плей-оф турніру. В активі української команди одна перемога й одна нічия в попередніх шести матчі. "Брест" підійшов до поєдинку на 9 сходинці з 4 перемогами в активі.

Стартові склади команд 

"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Бондар, Матвієнко (капітан), Азаров — Криськів, Педріньо, Марлон, Судаков, Кевін — Егіналдо.

Тренер: Маріно Пушич.

"Брест": Бізот — Лала, Шардонне (капітан), Ндіай, Перейра Лаге — Камара, Фернандес, Магнетті, Думбія — Бальде, Ажорк.

Тренер: Ерік Руа.

Нагадаємо, Олександр Усик може знову повернутися до рингу, щоб провести поєдинок із небезпечним суперником наприкінці року. 

Англійський "Ліверпуль" збирається підписати зірку чемпіонату Португалії в якості заміни Мохаммеду Салаху. 

Півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Гріліш сприйняв інтерес з боку "червоних дияволів", трансфер можливий до кінця січня. 

У форварда збірної України Романа Яремчука був шанс перейти до відомого клубу, але футболіст відмовився від цього варіанту. 

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Маріно Пушич

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