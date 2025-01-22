Шахтар — Брест — стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Шахтар зіграє в атакувальний футбол — склад на матч із Брестом
Донецький "Шахтар" продовжує боротися за путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Українській команді не можна втрачати очки в матчі з французьким "Брестом".
Тренери обох команд уже визначилися з основними складами на гру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У середу, 22 січня, "Шахтар" прийме "Брест" на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Німеччині. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Французька команда є фаворитом перед стартом протистояння.
"Шахтар" посідає 28 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Гірникам" необхідно піднятися на три позиції, щоб претендувати на вихід у плей-оф турніру. В активі української команди одна перемога й одна нічия в попередніх шести матчі. "Брест" підійшов до поєдинку на 9 сходинці з 4 перемогами в активі.
Стартові склади команд
"Шахтар": Різник — Вінісіус Тобіас, Бондар, Бондар, Матвієнко (капітан), Азаров — Криськів, Педріньо, Марлон, Судаков, Кевін — Егіналдо.
Тренер: Маріно Пушич.
"Брест": Бізот — Лала, Шардонне (капітан), Ндіай, Перейра Лаге — Камара, Фернандес, Магнетті, Думбія — Бальде, Ажорк.
Тренер: Ерік Руа.
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