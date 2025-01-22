ПСЖ Манчестер Сіті — де та коли дивитись

Гравці ПСЖ на тренуванні. Фото: instagram.com/psg

Сьогодні, 22 січня у Лізі чемпіонів продовжуються поєдинки чергового туру загального етапу. Центральний матч дня буде зіграно у Франції.

Французький ПСЖ на своєму полі прийматиме англійський "Манчестер Сіті", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де та коли дивитись ПСЖ — "Манчестер Сіті"

Матч відбудеться на паризькому стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В Україні матч ПСЖ — "Манчестер Сіті" можна буде подивитись на сервісі Megogo.

ПСЖ після шести зіграних матчів перебуває на 26 позиції у турнірній таблиці, поза зоною плей-офф. "Манчестер Сіті" знаходиться на дві позиції вище.

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