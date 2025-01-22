Тренер Бенфіки розкритикував Трубіна після гри з Барселоною

Анатолій Трубін пропускає гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Анатолій Трубін став головним антигероєм поєдинку Ліги чемпіонів із каталонською "Барселоною". Голкіпер збірної України пропустив одразу п'ять голів.

Головний тренер "Бенфіки" Бруну Лаже пояснив, що вплинуло на гру воротаря, повідомляє офіційний сайт команди.

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"Бенфіка" не зуміла втримати перевагу у два м'ячі в матчі з "Барселоною", який відбувся в рамках 7 туру Ліги чемпіонів. Португальці програли на останніх хвилинах поєдинку з рахунком 4:5. На совісті голкіпера "орлів" опинився щонайменше один із голів.

Анатолій Трубін рятує ворота своєї команди. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Що тренер сказав про гру Трубіна

Бразилець Рафінья оформив черговий дубль за "Барселону". Саме він забив переможний м'яч на шостій компенсованій до матчу хвилині. Але ключовим став гол форварда на 64-й хвилині. У тому епізоді Анатолій Трубін вибив м'яч просто в голову суперника.

Наставник "Бенфіки" Бруну Лаже підтвердив, що помилка українського голкіпера вплинула на результат протистояння. Тренер визнав, що будь-який футболіст може невпевнено зіграти.

При цьому тренер португальської команди впевнений у тому, що це був нещасний збіг обставин. Лаже попросив Трубіна зосередитися на майбутньому та забути про помилку.

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