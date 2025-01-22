Тренер Бенфики раскритиковал Трубина после игры с Барселоной

Анатолий Трубин пропускает гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Анатолий Трубин стал главным антигероем поединка Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной". Голкипер сборной Украины пропустил сразу пять голов.

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже объяснил, что повлияло на игру вратаря, сообщает официальный сайт команды.

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"Бенфика" не сумела удержать преимущество в два мяча в матче с "Барселоной", который состоялся в рамках 7 тура Лиги чемпионов. Португальцы проиграли на последних минутах поединка со счетом 4:5. На совести голкипера "орлов" оказался как минимум один из голов.

Анатолий Трубин спасает ворота своей команды. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Что тренер сказал об игре Трубина

Бразилец Рафинья оформил очередной дубль за "Барселону". Именно он забил победный мяч на шестой компенсированной к матчу минуте. Но ключевым стал гол форварда на 64-й минуте. В том эпизоде Анатолий Трубин выбил мяч прямо в голову соперника.

Наставник "Бенфики" Бруну Лаже подтвердил, что ошибка украинского голкипера повлияла на исход противостояния. Тренер признал, что любой футболист может неуверенно сыграть.

При этом тренер португальской команды уверен в том, что это было несчастное стечение обстоятельств. Лаже попросил Трубина сосредоточиться на будущем и забыть об ошибке.

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