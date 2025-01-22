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Тренер Бенфики поделился мнением об ошибках Трубина в еврокубках

22 января 2025 16:04
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Бенфики раскритиковал Трубина после игры с Барселоной
Анатолий Трубин пропускает гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes
Станислав Костюк - Редактор

Анатолий Трубин стал главным антигероем поединка Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной". Голкипер сборной Украины пропустил сразу пять голов.

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже объяснил, что повлияло на игру вратаря, сообщает официальный сайт команды.

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"Бенфика" не сумела удержать преимущество в два мяча в матче с "Барселоной", который состоялся в рамках 7 тура Лиги чемпионов. Португальцы проиграли на последних минутах поединка со счетом 4:5. На совести голкипера "орлов" оказался как минимум один из голов. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин спасает ворота своей команды. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Что тренер сказал об игре Трубина 

Бразилец Рафинья оформил очередной дубль за "Барселону". Именно он забил победный мяч на шестой компенсированной к матчу минуте. Но ключевым стал гол форварда на 64-й минуте. В том эпизоде Анатолий Трубин выбил мяч прямо в голову соперника. 

Наставник "Бенфики" Бруну Лаже подтвердил, что ошибка украинского голкипера повлияла на исход противостояния. Тренер признал, что любой футболист может неуверенно сыграть. 

При этом тренер португальской команды уверен в том, что это было несчастное стечение обстоятельств. Лаже попросил Трубина сосредоточиться на будущем и забыть об ошибке. 

Напомним, украинский чемпион по боксу Александр Усик узнал имя нового потенциального соперника, бой с которым может состояться уже в этом году. 

"Манчестер Юнайтед" готовит трансфер одного из футболистов "Манчестер Сити", которого часто критиковал Хосеп Гвардиола. 

Соперник донецкого "Шахтера" по Лиге чемпионов уволил главного тренера и ведет переговоры с известным специалистом. 

спорт футбол Лига Европы Бенфика Анатолий Трубин

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