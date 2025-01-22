ПСЖ Манчестер Сити — где и когда смотреть

Игроки ПСЖ на тренировке. Фото: instagram.com/psg

Сегодня, 22 января в Лиге чемпионов продолжаются поединки очередного тура общего этапа. Центральный матч дня будет сыгран во Франции.

Французский ПСЖ на своем поле будет принимать английский "Манчестер Сити", сообщает портал Новини.LIVE.

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Где и когда смотреть ПСЖ — "Манчестер Сити"

Матч состоится на парижском стадионе "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч ПСЖ — "Манчестер Сити" можно будет посмотреть на сервисе Megogo.

ПСЖ после шести сыгранных матчей находится на 26 позиции в турнирной таблице, вне зоны плей-офф. "Манчестер Сити" находится на две позиции выше.

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