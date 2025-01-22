ПСЖ Манчестер Сити — где и когда смотреть

Где и когда смотреть матч ПСЖ — Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Сегодня, 22 января в Лиге чемпионов продолжаются поединки очередного тура общего этапа. Центральный матч дня будет сыгран во Франции.
Французский ПСЖ на своем поле будет принимать английский "Манчестер Сити", сообщает портал Новини.LIVE.
Оба клуба не слишком удачно выступают в этом сезоне Лиги чемпионов. Поэтому, будут иметь шанс улучшить свои позиции.
Где и когда смотреть ПСЖ — "Манчестер Сити"
Матч состоится на парижском стадионе "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В Украине матч ПСЖ — "Манчестер Сити" можно будет посмотреть на сервисе Megogo.
ПСЖ после шести сыгранных матчей находится на 26 позиции в турнирной таблице, вне зоны плей-офф. "Манчестер Сити" находится на две позиции выше.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на успешный результат "Динамо" в Турции.
Форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен мог устроить драку с игроком "Динамо".
Болельщики "Галатасарая" раскритиковали игроков после ничьи с киевским "Динамо".
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал худшим в составе своей команды после поражения от "Барселоны".
Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!