Шахтер — Брест — стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" продолжает сражаться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Украинской команде нельзя терять очки в матче с французским "Брестом".

Тренеры обеих команд уже определились с основными составами на игру, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В среду, 22 января, "Шахтер" примет "Брест" на стадионе "Фельтинс-Арена" в Германии. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Французская команда является фаворитом перед стартом противостояния.

Защитник Николай Матвиенко на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" занимает 28 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Горнякам" необходимо подняться на три позиции, чтобы претендовать на выход в плей-офф турнира. В активе украинской команды одна победа и одна ничья в предыдущих шести матча. "Брест" подошел к поединку на 9 строчке с 4 победами в активе.

Стартовые составы команд

"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко (капитан), Азаров — Крыськив — Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин — Эгиналдо.

Тренер: Марино Пушич.

"Брест": Бизот — Лала, Шардонне (капитан), Ндиай, Перейра Лаге — Камара, Фернандес, Магнетти, Думбия — Бальде, Ажорк.

Тренер: Эрик Руа.

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