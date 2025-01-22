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Шахтер сыграет в атакующий футбол — состав на матч с Брестом в ЛЧ

22 января 2025 18:38
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер — Брест — стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает сражаться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Украинской команде нельзя терять очки в матче с французским "Брестом". 

Тренеры обеих команд уже определились с основными составами на игру, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В среду, 22 января, "Шахтер" примет "Брест" на стадионе "Фельтинс-Арена" в Германии. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Французская команда является фаворитом перед стартом противостояния. 

Николай Матвиенко
Защитник Николай Матвиенко на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" занимает 28 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Горнякам" необходимо подняться на три позиции, чтобы претендовать на выход в плей-офф турнира. В активе украинской команды одна победа и одна ничья в предыдущих шести матча. "Брест" подошел к поединку на 9 строчке с 4 победами в активе. 

Стартовые составы команд 

"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко (капитан), Азаров — Крыськив — Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин — Эгиналдо. 

Тренер: Марино Пушич. 

"Брест": Бизот — Лала, Шардонне (капитан), Ндиай, Перейра Лаге — Камара, Фернандес, Магнетти, Думбия — Бальде, Ажорк. 

Тренер: Эрик Руа. 

Напомним, Александр Усик может снова вернуться на ринг, чтобы провести поединок с опасным соперником в конце года. 

Английский "Ливерпуль" собирается подписать звезду чемпионата Португалии в качестве замены Мохаммеду Салаху. 

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш вызвал интерес со стороны "красных дьяволов", трансфер возможен до конца января. 

У форварда сборной Украины Романа Яремчука был шанс перейти в известный клуб, но футболист отказался от этого варианта. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич

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