Шахтер — Брест — стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Шахтер сыграет в атакующий футбол — состав на матч с Брестом в ЛЧ
Донецкий "Шахтер" продолжает сражаться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Украинской команде нельзя терять очки в матче с французским "Брестом".
Тренеры обеих команд уже определились с основными составами на игру, сообщает официальный сайт УЕФА.
В среду, 22 января, "Шахтер" примет "Брест" на стадионе "Фельтинс-Арена" в Германии. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Французская команда является фаворитом перед стартом противостояния.
"Шахтер" занимает 28 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Горнякам" необходимо подняться на три позиции, чтобы претендовать на выход в плей-офф турнира. В активе украинской команды одна победа и одна ничья в предыдущих шести матча. "Брест" подошел к поединку на 9 строчке с 4 победами в активе.
Стартовые составы команд
"Шахтер": Ризнык — Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко (капитан), Азаров — Крыськив — Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин — Эгиналдо.
Тренер: Марино Пушич.
"Брест": Бизот — Лала, Шардонне (капитан), Ндиай, Перейра Лаге — Камара, Фернандес, Магнетти, Думбия — Бальде, Ажорк.
Тренер: Эрик Руа.
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