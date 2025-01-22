Шахтер Брест — итоги первого тайма в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В Лиге чемпионов продолжается очередной тур общего этапа. Сегодня играет украинский клуб.

Донецкий "Шахтер" после первого тайма выигрывает у французского "Бреста" со счетом 2:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первый тайм матча "Шахтер" — "Брест"

Счет матча был открыт на 18 минуте. Мяч забил вингер "горняков" Кевин. На 37 минуте Георгий Судаков увеличил разницу, забив пенальти.

"Шахтер" за первый тайм нанес по воротам "Бреста" семь ударов, три из них — в створ ворот. "Брест" бил трижды, два удара были в створ. Тем не менее, серьезных опасных моментов французы практически не имели.

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