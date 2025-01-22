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Шок для французов — итоги первого тайма Шахтер — Брест

22 января 2025 20:40
Александр Ильющенков - Редактор
Шахтер Брест — итоги первого тайма в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор

В Лиге чемпионов продолжается очередной тур общего этапа. Сегодня играет украинский клуб.

Донецкий "Шахтер" после первого тайма выигрывает у французского "Бреста" со счетом 2:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первый тайм матча "Шахтер" — "Брест"

Счет матча был открыт на 18 минуте. Мяч забил вингер "горняков" Кевин. На 37 минуте Георгий Судаков увеличил разницу, забив пенальти.

"Шахтер" за первый тайм нанес по воротам "Бреста" семь ударов, три из них — в створ ворот. "Брест" бил трижды, два удара были в створ. Тем не менее, серьезных опасных моментов французы практически не имели.

Напомним, Александр Усик может снова вернуться на ринг, чтобы провести поединок в конце 2025 года.

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спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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