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Шахтар обіграв головну "сенсацію" ЛЧ — деталі

22 січня 2025 22:03
Олександр Ільющенков - Редактор
Шахтар Брест — як зіграли та хто переміг
Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков під час матчу з "Брестом". Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор

Черговий тур загального етапу Ліги чемпіонів підходить до завершення. Він виявився дуже вдалим для українського клубу

Донецький "Шахтар" впевнено переміг "Брест" та наблизився до зони стикових матчів, пише портал Новини.LIVE. 

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Як зіграли "Шахтар" і "Брест"

Свій перший м'яч "Шахтар" забив вже на 18 хвилині, відзначився бразильський легіонер Кевін. На 37 хвилині рахунок подвоїв Георгій Судаков, який впевнено реалізував пенальті. 

Перший тайм закінчився з рахунком 2:0, у другому "Брест" не зміг нічого протиставити "гірникам", які явно спіймали кураж. Таким чином, новачки ЛЧ, які вже встигли здивувати футбольну Європу, "випали" із зони 1/8 фіналу.

У підсумку хG "Шахтаря" склав 1.95, у той час як у "Бреста" він не дотягнув навіть до 0.5. Французький клуб за весь матч завдав по воротам Дмитра Різника 10 ударів, лише 4 з яких були у площину. 

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Маріно Пушич

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