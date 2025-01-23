ПСЖ зробив камбек у матчі з Манчестер Сіті та вибив суперника з ЛЧ

Барколя та Дуе святкують гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

У центральному матчі 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів "ПСЖ" у Франції зумів відігратися після того, як пропустив два голи від "Манчестер Сіті". Команда Луїса Енріке зберегла шанси на плей-оф турніру.

"Манчестер Сіті" продовжив серію невдалих поєдинків у нинішньому сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це протистояння назвали "битвою гаманців". Французький "ПСЖ" та англійський "Манчестер Сіті" належать багатим власникам із Катару та Саудівської Аравії. Інтригу вивів на новий рівень той факт, що поразка в цій битві фактично означала завершення боротьби за плей-оф турніру.

Історичний успіх "ПСЖ"

У першому таймі точилася запекла боротьба, зате після перерви глядачі побачили одразу шість голів. Спочатку довге "мовчання" перервав Джек Гріліш, невдовзі відзначився Ерлінг Голанн. Але французькі футболісти не здалися, їм вдалося скористатися проблемами в обороні "Манчестер Сіті".

Кімпембе, Невеш, Вітінья та інші гравці "ПСЖ" після фінального свистка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Дембеле, Барколя, Невеш і Рамуш забили супернику чотири голи, що принесло "ПСЖ" перемогу з упевненим рахунком. Французька команда записала собі в актив м'ячі на будь-який смак, раз по раз уникаючи офсайдної пастки. Окрасою поєдинку став гол у виконанні Жоау Невеша.

Гонсалу Рамуш забив 4 гол. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Після цієї перемоги "ПСЖ" опинився на 22 місці в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів за умови, що в плей-оф вийдуть перші 25 команд. А ось у "Манчестер Сіті" якраз 25 рядок. "Городяни" не повинні втрачати очки в наступному матчі з "Брюгге", але не все залежатиме від англійської команди. Щодо "ПСЖ", то на парижан ще чекає поєдинок зі "Штутгартом" на виїзді.

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