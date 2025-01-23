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Пушич признался о причине волнения после победы над Брестом

23 января 2025 08:11
Станислав Костюк - Редактор
Пушич объяснил, что его беспокоит перед матчем Шахтера с Боруссией
Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" сумел одержать свою вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В номинально домашнем матче "горняки" забили два безответных гола французскому "Бресту". 

Главный тренер донецкой команды после финального свистка демонстрировал сдержанный оптимизм, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Голы Педриньо и Судакова обеспечили "горнякам" комфортную победу в Германии над "Брестом" со счетом 2:0. "Шахтер" набрал 7 баллов и продолжил битву за место в плей-офф Лиги чемпионов. Украинская команда расположилась на 27 строчке в турнирной таблице. 

Что Пушич сказал об игре "Шахтера" 

Наставник "горняков" похвалил свою команду и выразил сожаление, что "Шахтер" забил только 2 гола. По мнению тренера, его подопечные могли довести финальный счет до разгрома. Марино Пушич отдельно отметил тот факт, что "горняки" полностью контролировали ход противостояния и не позволили сопернику ничего создать в атаке. 

Педриньо
Педриньо и Винисиус Тобиас празднуют гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Однако успех "Шахтера" оказался омрачен травмой Эгиналдо. Не исключено, что он не сможет принять участие в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов. Ситуация станет более понятной в течение ближайших дней. 

Пушич понимает, что даже 10 очков может не хватить для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Однако тренер пообещал, что команда приложит максимум усилий, чтобы добиться победы в выездном матче с "Боруссией" в Дортмунде, который состоится 29 января. 

Напомним, французский "ПСЖ" одержал волевую победу в напряженном поединке Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

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спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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