Пушич объяснил, что его беспокоит перед матчем Шахтера с Боруссией

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Донецкий "Шахтер" сумел одержать свою вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В номинально домашнем матче "горняки" забили два безответных гола французскому "Бресту".

Главный тренер донецкой команды после финального свистка демонстрировал сдержанный оптимизм, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Голы Педриньо и Судакова обеспечили "горнякам" комфортную победу в Германии над "Брестом" со счетом 2:0. "Шахтер" набрал 7 баллов и продолжил битву за место в плей-офф Лиги чемпионов. Украинская команда расположилась на 27 строчке в турнирной таблице.

Что Пушич сказал об игре "Шахтера"

Наставник "горняков" похвалил свою команду и выразил сожаление, что "Шахтер" забил только 2 гола. По мнению тренера, его подопечные могли довести финальный счет до разгрома. Марино Пушич отдельно отметил тот факт, что "горняки" полностью контролировали ход противостояния и не позволили сопернику ничего создать в атаке.

Педриньо и Винисиус Тобиас празднуют гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Однако успех "Шахтера" оказался омрачен травмой Эгиналдо. Не исключено, что он не сможет принять участие в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов. Ситуация станет более понятной в течение ближайших дней.

Пушич понимает, что даже 10 очков может не хватить для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Однако тренер пообещал, что команда приложит максимум усилий, чтобы добиться победы в выездном матче с "Боруссией" в Дортмунде, который состоится 29 января.

Напомним, французский "ПСЖ" одержал волевую победу в напряженном поединке Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

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