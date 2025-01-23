Пушич пояснив, що його турбує перед матчем Шахтаря з Боруссією

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Донецький "Шахтар" зумів здобути свою другу перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У номінально домашньому матчі "гірники" забили два голи у відповідь французькому "Бресту".

Головний тренер донецької команди після фінального свистка демонстрував стриманий оптимізм, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Голи Педріньйо та Судакова забезпечили "гірникам" комфортну перемогу в Німеччині над "Брестом" з рахунком 2:0. "Шахтар" набрав 7 балів і продовжив битву за місце в плей-оф Ліги чемпіонів. Українська команда розташувалася на 27 сходинці в турнірній таблиці.

Що Пушич сказав про гру "Шахтаря"

Наставник "гірників" похвалив свою команду й висловив жаль, що "Шахтар" забив лише 2 голи. На думку тренера, його підопічні могли довести фінальний рахунок до розгрому. Маріно Пушич окремо відзначив той факт, що "гірники" повністю контролювали перебіг протистояння та не дозволили супернику нічого створити в атаці.

Педріньйо та Вінісіус Тобіас святкують гол. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Втім, успіх "Шахтаря" виявився затьмарений травмою Егіналдо. Не виключено, що він не зможе взяти участь у заключному матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Ситуація стане більш зрозумілою впродовж найближчих днів.

Пушич розуміє, що навіть 10 очок може забракнути для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Однак тренер пообіцяв, що команда докладе максимум зусиль, щоб домогтися перемоги у виїзному матчі з "Боруссією" у Дортмунді, який відбудеться 29 січня.

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