Дружина Олександра Зубкова опублікувала пікантні фото на тлі можливого переїзду

Ганна Зубкова користуватиметься в Туреччині більшою увагою, ніж сам Олександр. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

На тлі чуток про можливий перехід українського вінгера донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова до турецького "Трабзонспора" виникло запитання з приводу його дружини Ганни. Цікаво, чи відпустить дівчина футболіста в іншу країну самого, після того, як минулий їхній досвід розлуки завершився звинуваченнями в зрадах.

Поки питання залишено без відповіді, ми нагадаємо, як виглядає Ганна Зубкова, що має найбільш вражаючі форми серед дружин футболістів, передає портал Новини.LIVE.

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Зубкова завдяки своїй нестандартній фігурі працює моделлю. При цьому вона активно веде Instagram, де зібрала 28,9 тисяч фоловерів.

Ганна Зубкова перед тренуванням. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Ганна Зубкова вирішила підкорювати чоловіків. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова приваблює чоловіків

Після скандалу зі зрадою Ганна довго відходила, що можна було побачити на її сторінках у соцмережах. Однак дівчина повернулася в Україну і налагодилося їхнє сімейне життя. Пара разом із донькою відсвяткували новий рік. Мило, що всі були в однакових піжамах.

Сім'я Зубкових на Новий рік. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Наразі Олександр далеко від дому, оскільки "Шахтар" готується до нового сезону і проводить фінальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

Ганна ж у Києві живе звичайним життям, тренується, і поки що складно сказати, чи готується до переїзду на чорноморське узбережжя Туреччини в Трабзон.

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