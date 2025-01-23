Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зубков забере до Туреччини дружину з її вражаючими формами — фото arrow

Зубков забере до Туреччини дружину з її вражаючими формами — фото

23 січня 2025 07:57
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Олександра Зубкова опублікувала пікантні фото на тлі можливого переїзду
Ганна Зубкова користуватиметься в Туреччині більшою увагою, ніж сам Олександр. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На тлі чуток про можливий перехід українського вінгера донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова до турецького "Трабзонспора" виникло запитання з приводу його дружини Ганни. Цікаво, чи відпустить дівчина футболіста в іншу країну самого, після того, як минулий їхній досвід розлуки завершився звинуваченнями в зрадах.

Поки питання залишено без відповіді, ми нагадаємо, як виглядає Ганна Зубкова, що має найбільш вражаючі форми серед дружин футболістів, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зубкова завдяки своїй нестандартній фігурі працює моделлю. При цьому вона активно веде Instagram, де зібрала 28,9 тисяч фоловерів.

Анна Зубкова
Ганна Зубкова перед тренуванням. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова
Ганна Зубкова вирішила підкорювати чоловіків. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова приваблює чоловіків

Після скандалу зі зрадою Ганна довго відходила, що можна було побачити на її сторінках у соцмережах. Однак дівчина повернулася в Україну і налагодилося їхнє сімейне життя. Пара разом із донькою відсвяткували новий рік. Мило, що всі були в однакових піжамах.

Анна та Олександр Зубкови
Сім'я Зубкових на Новий рік. Фото:instagram.com/mademoiselle.anna

Наразі Олександр далеко від дому, оскільки "Шахтар" готується до нового сезону і проводить фінальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів.

Ганна ж у Києві живе звичайним життям, тренується, і поки що складно сказати, чи готується до переїзду на чорноморське узбережжя Туреччини в Трабзон.

Нагадаємо, раніше ми показали загадкову дружину захисника "Динамо" Дениса Попова.

Також показали дружину молодого вінгера "Динамо" Максима Брагару, яка дивує своєю природністю.

Футбол трансфери Олександр Зубков дружини футболістів Трабзонспор Ганна Зубкова

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:28 Пружини за майже 2 млн — як проходять закупки для метро в Києві

08:12 Загрожують штрафи і депортація — що треба знати українцям у Чехії

08:10 Зеленський повідомив, коли можливі переговори з Росією

08:09 Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків

08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Допомога NRC у 10,8 тис. грн — як перевірити код заявки

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:54 В ISW пояснили, як Росія приховує проблеми в економіці

07:52 У Трампа перевіряють чиновників, які займались війною в Україні

07:34 Зеленський назвав вступ в НАТО найдешевшими гарантіями

08:28 Пружини за майже 2 млн — як проходять закупки для метро в Києві

08:12 Загрожують штрафи і депортація — що треба знати українцям у Чехії

08:10 Зеленський повідомив, коли можливі переговори з Росією

08:09 Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків

08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Допомога NRC у 10,8 тис. грн — як перевірити код заявки

07:54 В ISW пояснили, як Росія приховує проблеми в економіці

07:52 У Трампа перевіряють чиновників, які займались війною в Україні

07:34 Зеленський назвав вступ в НАТО найдешевшими гарантіями

07:30 Заброньованим можуть виписати повістки — юрист порадив, що робити

06:40 В Україні змінились на мідь — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати