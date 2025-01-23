Дружина Олександра Зубкова опублікувала пікантні фото на тлі можливого переїзду

Зубков забере до Туреччини дружину з її вражаючими формами — фото
На тлі чуток про можливий перехід українського вінгера донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова до турецького "Трабзонспора" виникло запитання з приводу його дружини Ганни. Цікаво, чи відпустить дівчина футболіста в іншу країну самого, після того, як минулий їхній досвід розлуки завершився звинуваченнями в зрадах.
Поки питання залишено без відповіді, ми нагадаємо, як виглядає Ганна Зубкова, що має найбільш вражаючі форми серед дружин футболістів, передає портал Новини.LIVE.
Зубкова завдяки своїй нестандартній фігурі працює моделлю. При цьому вона активно веде Instagram, де зібрала 28,9 тисяч фоловерів.
Зубкова приваблює чоловіків
Після скандалу зі зрадою Ганна довго відходила, що можна було побачити на її сторінках у соцмережах. Однак дівчина повернулася в Україну і налагодилося їхнє сімейне життя. Пара разом із донькою відсвяткували новий рік. Мило, що всі були в однакових піжамах.
Наразі Олександр далеко від дому, оскільки "Шахтар" готується до нового сезону і проводить фінальні матчі основного раунду Ліги чемпіонів.
Ганна ж у Києві живе звичайним життям, тренується, і поки що складно сказати, чи готується до переїзду на чорноморське узбережжя Туреччини в Трабзон.
Нагадаємо, раніше ми показали загадкову дружину захисника "Динамо" Дениса Попова.
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