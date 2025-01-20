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Дружина молодого гравця Динамо дуже красива і природна — фото

20 січня 2025 07:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Максима Брагару вразила природною красою в новій фотосесії
Марія Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина вінгера київського "Динамо" і збірної України U-21 Максима Брагару знову вразила новою фотосесією. На ній вона виглядає не просто красивою, а й природно, чого не вистачає багатьом іншим дружинам футболістів.

Знімки з нової фотосесії Марія Брагару опублікувала в Instagram.

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Зазначимо, що Марія поки не дуже активно веде соціальні мережі і не розкручує їх. На поточний момент у неї в Instagram лише 2 579 фоловерів.

Дружина Брагару вразила красою

У новій фотосесії Марія показала свої портрети. Без зайвої пікантності та косметики їй також було що продемонструвати публіці.

Марія Брагару
Нова фотосесія дружини Максима Брагару. Фото:instagram.com/marusya22
Марія Брагару
Марія Брагару не любить косметики. Фото: instagram.com/marusya22
Марія Брагару
Загадковий погляд Марії Брагару. Фото:instagram.com/marusya22
Марія Брагару
Марія Брагару вміє посміхатися. Фото:instagram.com/marusya22

Марія, як і її чоловік, є спортсменом. Дівчина має розряд майстра спорту України з художньої гімнастики. На підтвердження вона публікувала фото зі своєю неймовірною розтяжкою.

Марія Брагару
Розтяжка Марії Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

З Брагару Марія одружилася у травні 2024 року, коли ще футболіст не переїхав з Одеси до Києва. Цікаво, що пропозицію він зробив на стадіоні "Чорноморця".

Нагадаємо, київське "Динамо" разом із Брагару свій найближчий матч Ліги Європи проведе проти турецького "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

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