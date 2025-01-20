Жена Максима Брагару поразила естественной красотой в новой фотосессии

Жена молодого игрока Динамо очень красивая и естественная — фото
Жена вингера киевского "Динамо" и сборной Украины U-21 Максима Брагару снова поразила новой фотосессией. На ней она выглядит не просто красивой, но и естественной, чего не хватает многим другим женам футболистом.
Снимки с новой фотосессии Мария Брагару опубликовала в Instagram.
Отметим, что Мария пока не очень активно ведет социальные сети и не раскручивает их. На текущий момент у нее в Instagram лишь 2 579 фолловеров.
Жена Брагару поразила красотой
В новой фотосессии Мария показала свои портреты. Без лишней пикантности и косметики ей также было что показать публике.
Мария, как и ее муж, является спортсменкой. Девушка имеет разряд мастера спорта Украины по художественной гимнастике. В подтверждение она публиковала фото со своей невероятной растяжкой.
С Брагару Мария поженилась в мае 2024 года, когда еще футболист не переехал из Одессы в Киев. Интересно, что предложение он сделал на стадионе "Черноморца".
Напомним, киевское "Динамо" вместе с Брагару свой ближайший матч Лиги Европы проведет против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.
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