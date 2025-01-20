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Жена молодого игрока Динамо очень красивая и естественная — фото

20 января 2025 07:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Максима Брагару поразила естественной красотой в новой фотосессии
Мария Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена вингера киевского "Динамо" и сборной Украины U-21 Максима Брагару снова поразила новой фотосессией. На ней она выглядит не просто красивой, но и естественной, чего не хватает многим другим женам футболистом.

Снимки с новой фотосессии Мария Брагару опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Мария пока не очень активно ведет социальные сети и не раскручивает их. На текущий момент у нее в Instagram лишь 2 579 фолловеров.

Жена Брагару поразила красотой

В новой фотосессии Мария показала свои портреты. Без лишней пикантности и косметики ей также было что показать публике.

Мария Брагару
Новая фотосессия жены Максима Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Мария Брагару не любит косметики. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Загадочный взгляд Марии Брагару. Фото: instagram.com/marusya22
Мария Брагару
Мария Брагару умеет улыбаться. Фото: instagram.com/marusya22

Мария, как и ее муж, является спортсменкой. Девушка имеет разряд мастера спорта Украины по художественной гимнастике. В подтверждение она публиковала фото со своей невероятной растяжкой.

Мария Брагару
Растяжка Марии Брагару. Фото: instagram.com/marusya22

С Брагару Мария поженилась в мае 2024 года, когда еще футболист не переехал из Одессы в Киев. Интересно, что предложение он сделал на стадионе "Черноморца".

Напомним, киевское "Динамо" вместе с Брагару свой ближайший матч Лиги Европы проведет против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

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10:48 Едва не упали под лед — на Одесчине из пруда спасли детей

10:45 Сколько станций метро в Киеве — интересные факты о подземке

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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