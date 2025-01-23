Жена Александра Зубкова опубликовала пикантные фото на фоне возможного переезда

Зубков заберет в Турцию жену с ее впечатляющими формами — фото
На фоне слухов о возможном переходе украинского вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова в турецкий "Трабзонспор" возник вопрос по поводу его жены Анны. Интересно, отпустит ли девушка футболиста в другую страну самого, после того как прошлый их опыт разлуки завершился обвинениями в изменах.
Пока вопрос оставлен без ответа, мы напомним, как выглядит Анна Зубкова, имеющая самые впечатляющие формы среди жен футболистов, передает портал Новини.LIVE.
Зубкова благодаря своей нестандартной фигуре работает моделью. При этом она активно ведет Instagram, где собрала 28,9 тысяч фолловеров.
Зубкова привлекает мужчин
После скандала с изменой Анна долго отходила, что можно было увидеть на ее страницах в соцсетях. Однако девушка вернулась в Украину и наладилась их семейная жизнь. Пара вместе с дочерью отпраздновали новый год. Мило, что все были в одинаковых пижамах.
Сейчас Александр вдали от дома, поскольку "Шахтер" готовится к новому сезону и проводит финальные матчи основного раунда Лиги чемпионов.
Анна же в Киеве живет обычной жизнью, тренируется, и пока сложно сказать, готовится ли к переезду на черноморское побережье Турции в Трабзон.
Напомним, ранее мы показали загадочную жену защитника "Динамо" Дениса Попова.
Также показали жену молодого вингера "Динамо" Максима Брагару, которая удивляет своей естественностью.
Читайте Новини.LIVE!