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Зубков заберет в Турцию жену с ее впечатляющими формами — фото

23 января 2025 07:57
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Александра Зубкова опубликовала пикантные фото на фоне возможного переезда
Анна Зубкова будет пользоваться в Турции большим вниманием чем сам Александр. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На фоне слухов о возможном переходе украинского вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова в турецкий "Трабзонспор" возник вопрос по поводу его жены Анны. Интересно, отпустит ли девушка футболиста в другую страну самого, после того как прошлый их опыт разлуки завершился обвинениями в изменах.

Пока вопрос оставлен без ответа, мы напомним, как выглядит Анна Зубкова, имеющая самые впечатляющие формы среди жен футболистов, передает портал Новини.LIVE.

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Зубкова благодаря своей нестандартной фигуре работает моделью. При этом она активно ведет Instagram, где собрала 28,9 тысяч фолловеров.

Анна Зубкова
Анна Зубкова перед тренировкой. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова
Анна Зубкова решила покорять мужчин. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова привлекает мужчин

После скандала с изменой Анна долго отходила, что можно было увидеть на ее страницах в соцсетях. Однако девушка вернулась в Украину и наладилась их семейная жизнь. Пара вместе с дочерью отпраздновали новый год. Мило, что все были в одинаковых пижамах.

Анна и Александр Зубковы
Семья Зубковых на Новый год. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Сейчас Александр вдали от дома, поскольку "Шахтер" готовится к новому сезону и проводит финальные матчи основного раунда Лиги чемпионов.

Анна же в Киеве живет обычной жизнью, тренируется, и пока сложно сказать, готовится ли к переезду на черноморское побережье Турции в Трабзон.

Напомним, ранее мы показали загадочную жену защитника "Динамо" Дениса Попова.

Также показали жену молодого вингера "Динамо" Максима Брагару, которая удивляет своей естественностью.

Футбол трансферы Александр Зубков жены футболистов Трабзонспор Анна Зубкова

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09:27 Разминирование Черного моря — насколько безопасно судоходство

09:18 В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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