Олександр та Катерина Усики опинилися у лікарні — що сталося з зірковою парою

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик наразі активно займається меценатством. Чемпіон світу у надважкій вазі наразі фінансує відновлення військових госпіталів.

Контролем робіт займається його дружина Катерина, яка опублікувала фото з об'єктів у Instagram.

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Відновлене відділення госпіталю. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Відновлене відділення госпіталю. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усики відновлюють госпіталі в Україні

У своїх публікаціях в соціальних мережах Катерина Усик показала відділення госпіталів, які були відремонтовані за їх кошти.

"Це те, що вже є. Був жах..." — написала Усик.

Також Катерина показала госпіталі, які лише планується відновити. У цих будівлях жахливі умови для перебування там військових.

Відділення, яке чекає на відновлення. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Приміщення до ремонту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, що не лише Олександр давав свої гроші на відновлення госпіталів. Катерина в день народження чоловіка провела в Києві благодійний івент, метою якого був збір коштів на відновлення госпіталів.

Приміщення, де Усики проводять ремонт. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Приміщення, де Усики проводять ремонт. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик після перемоги в реванші з Тайсоном Ф’юрі повернувся в Україну. При цьому він виїздив за кордон на церемонію вручення премій від журналу The Ring, через що пропустив благодійний вечір на свою честь.

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