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Дружина Усика з'явилася на вечірці в міні-сукні — фото

19 січня 2025 08:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Усика вразила красою в міні-сукні на благодійному вечорі
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина об'єднаного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика знову порадувала своїх підписників. Дівчина обрала дуже яскраву сукню для благодійного вечора.

Фото в короткій сукні Катерина Усик опублікувала в Instagram.

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На поточний момент Катерина намагається активно вести соціальні мережі. Однак, на дружину найкращого боксера у світі поки підписалися лише 159 тисяч фоловерів.

Катерина та Олександр Усики
Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик постала в незвичному образі

На благодійний вечір Катерина одягла дуже коротку сукню з мереживами. На публіці цей образ виглядав не тільки елегантним, але й пікантним, оскільки українка показала у всій красі свої довгі ноги.

Після заходу Катерина висловила щиру подяку кожному за підтримку та участь. Усик зазначила, що завдяки присутнім вдалося зібрати значну суму коштів для нужденних.

Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик на благодійному вечорі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик на благодійному вечорі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Відзначимо, що раніше Катерина та Олександр Усики повернулися в Україну після реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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