Дружина Усика вразила красою в міні-сукні на благодійному вечорі

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дружина об'єднаного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика знову порадувала своїх підписників. Дівчина обрала дуже яскраву сукню для благодійного вечора.

Фото в короткій сукні Катерина Усик опублікувала в Instagram.

Читайте також:

На поточний момент Катерина намагається активно вести соціальні мережі. Однак, на дружину найкращого боксера у світі поки підписалися лише 159 тисяч фоловерів.

Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик постала в незвичному образі

На благодійний вечір Катерина одягла дуже коротку сукню з мереживами. На публіці цей образ виглядав не тільки елегантним, але й пікантним, оскільки українка показала у всій красі свої довгі ноги.

Після заходу Катерина висловила щиру подяку кожному за підтримку та участь. Усик зазначила, що завдяки присутнім вдалося зібрати значну суму коштів для нужденних.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик на благодійному вечорі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик на благодійному вечорі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Відзначимо, що раніше Катерина та Олександр Усики повернулися в Україну після реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, "Динамо" у Лізі Європи зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" — на порталі Новини.LIVE ми проведемо текстову трансляцію.

"Динамо" хоче заробити на переході Володимира Бражка до клубу з АПЛ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав на зборах команду УПЛ, де майже немає кандидатів у національну команду.

Форвард англійського "Сандерленда" може повернутися з Чемпіоншипа в Україну.