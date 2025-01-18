Олександр Усик завершить кар’єру у 2025 році

Усик завершить кар'єру цього року — що відомо
Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик проведе свої останні поєдинки в 2025 році. Українець може закінчити кар’єру.
Про це повідомив портал ESPN з посиланням на експертів.
Усик завершить кар’єру
За інформацією експертів видання, Усику більше нічого доводити в боксі. Після того як він практично "зачистив" всіх кращих суперважковаговиків, у нього майже не залишилося опонентів.
Експерти сумніваються, що Усик матиме мотивацію на реванш з Дюбуа після того, як двічі побив Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі. До того ж він нокаутував Даніеля джебом у 2023 році у польському Вроцлаві. Для британця проблема в тому, що українець над ним домінував.
При цьому Усик може знайти мотивацію у випадку, якщо Джозеф Паркер у Лютому переможе Дюбуа. Цей бій для Олександра буде цікавішим, оскільки він ще не перемагав новозеландця.
Також в Усика є можливість провести поєдинки з Мартіном Баколе або переможцем бою Чжилей Чжан — Агіт Кабайєл. Однак Усику 38 років, він заробив багато мільйонів доларів за свою кар’єру, і все складніше знаходити мотивацію на таких опонентів.
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