Александр Усик завершит карьеру в 2025 году

Александр Усик. Фото: The Ring

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик проведет свои последние поединки в 2025 году. Украинец может закончить карьеру.

Об этом сообщил портал ESPN со ссылкой на экспертов.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Усик завершит карьеру

По информации экспертов издания, Усику больше нечего доказывать в боксе. После того как он практически "зачистил" всех лучших супертяжеловесов, у него почти не осталось оппонентов.

Эксперту сомневаются, что Усик будет иметь мотивацию на реванш с Дюбуа после того, как дважды побил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри. К тому же он нокаутировал Даниэля джебом в 2023 году в польском Вроцлаве. Для британца проблема в том, что украинец над ним доминировал.

Александр Усик побил Тайсона Фьюри. Фото: Reuters

При этом Усик может найти мотивацию в случае, если Джозеф Паркер в феврале победит Дюбуа. Этот бой для Александра будет интереснее, поскольку он еще не побеждал новозеландца.

Также у Усика есть возможность провести поединки с Мартином Баколе или победителем боя Чжилей Чжан — Агит Кабайел. Однако Усику 38 лет, он заработал много миллионов долларов за свою карьеру, и все сложнее находить мотивацию на таких оппонентов.

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