Жена Усика поразила красотой в мини-платье на благотворительном вечере

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Жена объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика снова порадовала своих подписчиков. Девушка выбрала очень яркое платье для благотворительного вечера.

Фото в коротком платье Катерина Усик опубликовала в Instagram.

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На текущий момент Катерина пытается активно вести социальные сети. Однако, на жену лучшего боксера в мире пока подписались лишь 159 тысяч фолловеров.

Катерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик предстала в необычном образе

На благотворительный вечер Катерина одела очень короткое платье с кружевами. На публике этот образ выглядел не только элегантным, но и пикантным, поскольку украинка показала во всей красе свои длинные ноги.

После мероприятия Катерина выразила искреннюю благодарность каждому за поддержку и участие. Усик отметила, что благодаря присутствующим удалось собрать значительную сумму средств для нуждающихся.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что ранее Катерина и Александр Усики вернулись в Украину после реванша с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

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