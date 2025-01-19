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Жена Усика появилась на вечеринке в мини-платье — фото

19 января 2025 08:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Усика поразила красотой в мини-платье на благотворительном вечере
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика снова порадовала своих подписчиков. Девушка выбрала очень яркое платье для благотворительного вечера.

Фото в коротком платье Катерина Усик опубликовала в Instagram.

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На текущий момент Катерина пытается активно вести социальные сети. Однако, на жену лучшего боксера в мире пока подписались лишь 159 тысяч фолловеров.

Катерина и Александр Усики
Катерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик предстала в необычном образе

На благотворительный вечер Катерина одела очень короткое платье с кружевами. На публике этот образ выглядел не только элегантным, но и пикантным, поскольку украинка показала во всей красе свои длинные ноги.

После мероприятия Катерина выразила искреннюю благодарность каждому за поддержку и участие. Усик отметила, что благодаря присутствующим удалось собрать значительную сумму средств для нуждающихся.

Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик на благотворительном вечере. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что ранее Катерина и Александр Усики вернулись в Украину после реванша с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Напомним, "Динамо" в Лиге Европы встретится с турецким "Галатасараем" — на портале Новини.LIVE ми проведем текстовую трансляцию.

"Динамо" хочет заработать на тренсфере Владимира Бражко в клуб из АПЛ.

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08:57 Пенсии ветеранам с инвалидностью — снизятся ли выплаты

08:55 На некоторых направлениях очень горячо — утренняя сводка Генштаба

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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