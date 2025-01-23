Луїс Енріке визнав, що пожалів Гвардіолу під час матчу з Манчестер Сіті

Луїс Енріке показав, як відсвяткував перемогу ПСЖ над Ман Сіті
Французький "ПСЖ" зробив важливий крок для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. У 7 турі парижани забили 4 голи у ворота "Манчестер Сіті" та впевнено перемогли принципового суперника.
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке зробив важливе зізнання щодо своєї поведінки під час матчу, повідомляє Actu Foot.
"Манчестер Сіті" встиг забити у ворота "ПСЖ" два голи перш ніж французька команда перехопила ініціативу. Матч завершився з рахунком 4:2, що дало змогу парижанам набрати 10 балів і піднятися на 22 місце в турнірній таблиці. У "Манчестер Сіті" 25 сходинка та сумнівні перспективи щодо виходу в плей-офф.
Як Луїс Енріке пожалів Гвардіолу
Наставник "ПСЖ" нервував майже до самого кінця поєдинку, коли Гонсалу Рамуш забив 4 гол парижан і зняв питання про переможця протистояння. Після фінального свистка Луїс Енріке визнав, що дуже щасливий. Він хотів бурхливо святкувати кожен гол своєї команди, але не став цього робити з поваги до суперника.
Тренер Луїс Енріке та Хосеп Гвардіола разом виступали за каталонську "Барселону" й збірну Іспанії. Вони зберегли дружні стосунки. Наставник "ПСЖ" заявив, що йому було соромно веселитися, коли поруч страждає друг. Але після гри Гвардіола першим підійшов до Луїса Енріке й привітав його із заслуженою перемогою.
У наступному турі "ПСЖ" зіграє на виїзді з "Штутгартом", а "Манчестер Сіті" чекає поєдинок з "Брюгге".
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