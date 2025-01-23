Луис Энрике признал, что пожалел Гвардиолу во время матча с Манчестер Сити

Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Французский "ПСЖ" сделал важный шаг для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. В 7 туре парижане забили 4 гола в ворота "Манчестер Сити" и уверенно победили принципиального соперника.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике сделал важное признание о своем поведении во время матча, сообщает Actu Foot.

Читайте также:

"Манчестер Сити" успел забить в ворота "ПСЖ" два гола прежде, чем французская команда перехватила инициативу. Матч завершился со счетом 4:2, что позволило парижанам набрать 10 баллов и подняться на 22 место в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" 25 строчка и сомнительные перспективы относительно выхода в плей-офф.

Как Луис Энрике пожалел Гвардиолу

Наставник "ПСЖ" нервничал почти до самого конца поединка, когда Гонсалу Рамуш забил 4 гол парижан и снял вопросы о победителе противостояния. После финального свистка Луис Энрике признал, что очень счастлив. Он хотел бурно праздновать каждый гол своей команды, но не стал этого делать из уважения к сопернику.

Тренеры Луис Энрике и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Тренер Луис Энрике и Хосеп Гвардиола вместе выступали за каталонскую "Барселону" и сборную Испании. Они сохранили дружеские отношения. Наставник "ПСЖ" заявил, что ему было стыдно веселиться, когда рядом страдает друг. Но после игры Гвардиола первым подошел к Луису Энрике и поздравил его с заслуженной победой.

В следующем туре "ПСЖ" сыграет на выезде со "Штутгартом", а "Манчестер Сити" ждет поединок с "Брюгге".

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич назвал серьезную проблему после победы над "Брестом".

В английском "Ливерпуле" появится новый результативный бомбардир, который заменит лидера команды Арне Слота.

Известный супертяж из Китая Чжан Чжилей ждет поединок против Александра Усика, бой может пройти в этом году.