Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луис Энрике показал, как отпраздновал победу ПСЖ над Ман Сити arrow

Луис Энрике показал, как отпраздновал победу ПСЖ над Ман Сити

23 января 2025 10:49
Станислав Костюк - Редактор
Луис Энрике признал, что пожалел Гвардиолу во время матча с Манчестер Сити
Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Станислав Костюк - Редактор

Французский "ПСЖ" сделал важный шаг для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. В 7 туре парижане забили 4 гола в ворота "Манчестер Сити" и уверенно победили принципиального соперника.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике сделал важное признание о своем поведении во время матча, сообщает Actu Foot

Читайте также:

"Манчестер Сити" успел забить в ворота "ПСЖ" два гола прежде, чем французская команда перехватила инициативу. Матч завершился со счетом 4:2, что позволило парижанам набрать 10 баллов и подняться на 22 место в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" 25 строчка и сомнительные перспективы относительно выхода в плей-офф. 

Как Луис Энрике пожалел Гвардиолу 

Наставник "ПСЖ" нервничал почти до самого конца поединка, когда Гонсалу Рамуш забил 4 гол парижан и снял вопросы о победителе противостояния. После финального свистка Луис Энрике признал, что очень счастлив. Он хотел бурно праздновать каждый гол своей команды, но не стал этого делать из уважения к сопернику. 

Луис Энрике и Хосеп Гвардиола
Тренеры Луис Энрике и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Тренер Луис Энрике и Хосеп Гвардиола вместе выступали за каталонскую "Барселону" и сборную Испании. Они сохранили дружеские отношения. Наставник "ПСЖ" заявил, что ему было стыдно веселиться, когда рядом страдает друг. Но после игры Гвардиола первым подошел к Луису Энрике и поздравил его с заслуженной победой. 

В следующем туре "ПСЖ" сыграет на выезде со "Штутгартом", а "Манчестер Сити" ждет поединок с "Брюгге". 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич назвал серьезную проблему после победы над "Брестом". 

В английском "Ливерпуле" появится новый результативный бомбардир, который заменит лидера команды Арне Слота. 

Известный супертяж из Китая Чжан Чжилей ждет поединок против Александра Усика, бой может пройти в этом году. 

спорт футбол Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити Луис Энрике

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать