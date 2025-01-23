Александр и Катерина Усики оказались в больнице — что случилось со звездной парой

Усики опубликовали фото из больницы — что с ними произошло
Александр Усик сейчас активно занимается меценатством. Чемпион мира в супертяжелом весе сейчас финансирует восстановление военных госпиталей.
Контролем работ занимается его жена Катерина, которая опубликовала фото с объектов в Instagram.
Усики восстанавливают госпитали в Украине
В своих публикациях в социальных сетях Катерина Усик показала отделения госпиталей, которые были отремонтированы за их средства.
Это то, что уже есть. Был ужас..., — написала Усик.
Также Екатерина показала госпитали, которые только планируется восстановить. В этих зданиях ужасные условия для пребывания там военных.
Отметим, что не только Александр давал свои деньги на восстановление госпиталей. Катерина в день рождения мужа провела в Киеве благотворительный ивент, целью которого был сбор средств на восстановление госпиталей.
Усик после победы в реванше с Тайсоном Фьюри вернулся в Украину. При этом он выезжал за границу на церемонию вручения премий от журнала The Ring, из-за чего пропустил благотворительный вечер в свою честь.
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