Александр и Катерина Усики оказались в больнице — что случилось со звездной парой

Александр и Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик сейчас активно занимается меценатством. Чемпион мира в супертяжелом весе сейчас финансирует восстановление военных госпиталей.

Контролем работ занимается его жена Катерина, которая опубликовала фото с объектов в Instagram.

Читайте также:

Восстановленное отделение госпиталя. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Восстановленное отделение госпиталя. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усики восстанавливают госпитали в Украине

В своих публикациях в социальных сетях Катерина Усик показала отделения госпиталей, которые были отремонтированы за их средства.

Это то, что уже есть. Был ужас..., — написала Усик.

Также Екатерина показала госпитали, которые только планируется восстановить. В этих зданиях ужасные условия для пребывания там военных.

Отделение, которое ждет восстановления. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Помещение до ремонта. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, что не только Александр давал свои деньги на восстановление госпиталей. Катерина в день рождения мужа провела в Киеве благотворительный ивент, целью которого был сбор средств на восстановление госпиталей.

Помещение, где Усики проводят ремонт. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Помещение, где Усики проводят ремонт. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Усик после победы в реванше с Тайсоном Фьюри вернулся в Украину. При этом он выезжал за границу на церемонию вручения премий от журнала The Ring, из-за чего пропустил благотворительный вечер в свою честь.

Напомним, главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своей отставке после поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике ярко отпраздновал успех в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" нашел нового вингера на замену Мохаммеду Салаху.

У Александра Усика может появиться новый соперник, уже известно его имя.