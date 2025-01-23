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Усики опубликовали фото из больницы — что с ними произошло

23 января 2025 17:51
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр и Катерина Усики оказались в больнице — что случилось со звездной парой
Александр и Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
Алексей Паламарчук - Редактор

Александр Усик сейчас активно занимается меценатством. Чемпион мира в супертяжелом весе сейчас финансирует восстановление военных госпиталей.

Контролем работ занимается его жена Катерина, которая опубликовала фото с объектов в Instagram.

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Александр и Екатерина Усики
Восстановленное отделение госпиталя. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
Александр и Екатерина Усыки
Восстановленное отделение госпиталя. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усики восстанавливают госпитали в Украине

В своих публикациях в социальных сетях Катерина Усик показала отделения госпиталей, которые были отремонтированы за их средства.

Это то, что уже есть. Был ужас..., — написала Усик.

Также Екатерина показала госпитали, которые только планируется восстановить. В этих зданиях ужасные условия для пребывания там военных.

Александр и Екатерина Усики
Отделение, которое ждет восстановления. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/
Александр и Екатерина Усыки
Помещение до ремонта. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, что не только Александр давал свои деньги на восстановление госпиталей. Катерина в день рождения мужа провела в Киеве благотворительный ивент, целью которого был сбор средств на восстановление госпиталей.

Александр и Екатерина Усики
Помещение, где Усики проводят ремонт. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/
Александр и Екатерина Усыки
Помещение, где Усики проводят ремонт. Фото:instagram.com/usyk_kate1505/

Усик после победы в реванше с Тайсоном Фьюри вернулся в Украину. При этом он выезжал за границу на церемонию вручения премий от журнала The Ring, из-за чего пропустил благотворительный вечер в свою честь.

Напомним, главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своей отставке после поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике ярко отпраздновал успех в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" нашел нового вингера на замену Мохаммеду Салаху.

У Александра Усика может появиться новый соперник, уже известно его имя.

Александр Усик бокс профессиональный бокс Катерина Усик больница

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18:09 Украинцы увидят солнечное затмение — когда это произойдет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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