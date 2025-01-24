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Лунин сделал подарок жене и она устроила с ним фотосессию

24 января 2025 07:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Андрей Лунин порадовал жену красивым подарком — фото
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин снова порадовал свою любимую. К тому же дал ей повод для нескольких красивых фото в соцсетях.

Анастасия Лунина в Instagram показала, что ей подарил муж.

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Отметим, что Анастасия активно ведет как свои социальные сети, так и страницу мужа. При этом у девушки пока еще лишь 184 тысячи фолловеров.

Анастасия и Андрей Лунины
Супруги Лунины отпраздновали новый год. Фото: instagram.com/a.nastasica

Лунина показала подарок от мужа

Анастасия показала, что муж подарил ей огромный букет красных роз, который не стыдно показать своим подписчикам.

Отметим, что девушка не уточнила, были ли подарок приурочен к какому-то празднику, либо сделан без повода.

Анастасия Лунина получила подарок от мужа
Анастасия Лунина с букетом роз. Фото: instagram.com/a.nastasica
Анастасия Лунина получила подарок от мужа
Анастасия Лунина с букетом роз. Фото: instagram.com/a.nastasica

Если у Лунина дома уют и любовь, то проблемы у него на профессиональном уровне, поскольку вратарь снова надолго сел на скамейку запасных.

В текущем сезоне Андрей сыграл в семи матчах, где три отстоял на ноль, и пропустил десять мячей.

Нынешний контракт 25-летнего украинца действует до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 20 млн евро.

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Реал Мадрид Андрей Лунин украинские легионеры (футбол) жены футболистов Анастасия Лунина

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